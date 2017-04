Thierry Neuville s’est imposé sur l’YPF Rally Argentina avec l’une des plus courtes avances de l’histoire du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

À l’issue d’une dernière spéciale palpitante, Thierry Neuville (Hyundai i20) a pris l’avantage pour sept dixièmes de seconde seulement sur Elfyn Evans (Ford Fiesta), longtemps leader du rallye avant de toucher un pont. Ses espoirs de première victoire s’envolaient alors. Seules deux épreuves ont vu un écart à l’arrivée plus petit en quarante-cinq ans d’histoire du WRC.

Au départ de la dernière étape sur les routes de terre, le Belge pointait à 11’’5 du Gallois. Les problèmes de freins de ce dernier et les attaques du pilote Hyundai ramenaient cet écart à 0’’6 avant la célèbre spéciale d’El Condor.

Les deux pilotes abandonnaient toute prudence dans les montagnes et les premiers intermédiaires donnaient plus de trois secondes d’avance pour Elfyn Evans. Las, l’absence d’adhérence vers l’arrivée le faisait glisser sur un pont et offrait une deuxième victoire de rang à Thierry Neuville.

« Regarder cela était le pire moment de ma vie », confiait le vainqueur sur le final d’Elfyn Evans. « J’ai donné tout ce que j’avais, mais mes pneus n’étaient pas dans le meilleur état après avoir attaqué sur les deux spéciales précédentes. »

« Je suis dégoûté de perdre de si peu après autant de problèmes », déclarait Elfyn Evans, ému après avoir disposé de plus d’une minute d’avance hier. « J’ai touché un pont et cela a probablement fait la différence. C’est difficile à accepter après avoir eu une telle avance, mais c’est en partie de ma faute. Je dois revenir plus fort pour m’imposer à l’avenir. »

Les pistes rocailleuses avaient écrémé les prétendants dès vendredi, où la survie primait sur toute autre stratégie. La patience d’Ott Tänak (Ford Fiesta) était récompensée. L’Estonien évitait les problèmes pour assurer sur des routes moins cassantes la troisième place à 29’’2 du Gallois.

Le Champion du Monde en titre Sébastien Ogier (Ford Fiesta) permettait à M-Sport World Rally Team de placer trois voitures dans les quatre premiers. Le Français en profitait pour augmenter son avance en tête du championnat puisqu’il dispose désormais de seize points d’avance.

Un temps le plus proche rival d’Elfyn Evans, Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) rentrait dans le rang pour finalement se classer cinquième devant Hayden Paddon (Hyundai i20). Auteur de son premier succès il y a douze mois en Argentine, le Néo-Zélandais connaissait un week-end compliqué conclu par la casse de sa direction assistée.

Juho Hänninen (Toyota Yaris), Dani Sordo (Hyundai i20), Mads Østberg (Ford Fiesta) et Pontus Tidemand (Skoda Fabia), vainqueur en WRC 2, complétaient le top dix.

La prochaine étape du championnat sera le Vodafone Rally de Portugal. La sixième épreuve du calendrier aura lieu à Matosinhos, près de Porto, du 18 au 21 mai.

Classement final :

1 T. Neuville N. Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC 3:38:10.6

2 E. Evans D. Barritt Ford Fiesta WRC +0.7

3 O. Tanak M. Jarveoja Ford Fiesta WRC +29.9

4 S. Ogier J. Ingrassia Ford Fiesta WRC +1:24.7

5 J. M. Latvala M. Anttila Toyota Yaris WRC +1:48.1

6 H. Paddon J. Kennard Hyundai i20 Coupe WRC +7:42.7

7 J. Hänninen K. Lindstrom Toyota Yaris WRC +11:16.9

8 D. Sordo M. Martí Hyundai i20 Coupe WRC +14:44.1

9 M. Østberg O. Floene Ford Fiesta WRC +15:11.3

10 P. Tidemand J. Andersson Škoda Fabia R5 +17:32.1