Thierry Neuville a remporté le Vodafone Rally de Portugal ce dimanche après-midi. Le Belge reprend ainsi la tête du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

Le pilote de la Hyundai i20 a réalisé un sans-faute sur les routes poussiéreuses et caillouteuses du nord du Portugal pour remporter sa sixième victoire mondiale. Il s’impose avec 40" d’avance et dépossède ainsi Sébastien Ogier de la tête du Championnat du Monde.

Elfyn Evans termine deuxième, avec seulement 7"3 d’avance sur Teemu Suninen, son équipier chez M-Sport Ford qui monte sur son premier podium en WRC. Ogier était sorti de la route le vendredi, comme de nombreux autres prétendants à la victoire.

Esapekka Lappi a remporté la Power Stage au volant de sa Yaris : le Finlandais prend ainsi 5 points de bonus. On retrouve ensuite deux Hyundai, celles de Neuville et Sordo, puis Suninen et Evans qui prennent respectivement 2 et 1 points.

