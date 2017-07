Neuvième manche du calendrier 2017 du Championnat du Monde, le Rallye de Finlande voit Hyundai Motorsport placer Thierry Neuville au sixième rang, avec la Hyundai i20 Coupé WRC la mieux classée.

Dani Sordo termine neuvième. Passé par le Rally2, Hayden Paddon a vécu un rallye frustrant, marqué par quelques temps dans le top 6.

Dès vendredi, l’équipe Hyundai Motorsport a fait face à un énorme défi. Thierry Neuville a bouclé la première étape en huitième position, avec Dani Sordo onzième. Mieux placé dans les premières spéciales, Hayden Paddon a dû abandonner après avoir endommagé sa suspension en heurtant une pierre dans l’ES4.

En bénéficiant des retraits d’autres concurrents, Thierry Neuville et Dani Sordo sont remontés respectivement en sixième et en neuvième positions au cours de la seconde journée. Reparti en Rally2, Hayden Paddon a immédiatement signé un temps dans le top 5 avant d’abandonner à nouveau en tapant une pierre sur la trajectoire dans l’ES15.

Jusqu’à l’arrivée, Thierry Neuville et Dani Sordo ont conservé leurs positions. Le dimanche, Hayden Paddon a engrangé une expérience non négligeable en parvenant à rentrer à Jyväskylä.

En première ligne

En plus des huit points marqués grâce à la sixième place, Thierry Neuville décroche trois points supplémentaires avec le troisième rang de la Power Stage. Par cette moisson, le Belge s’empare de la première position du Championnat du Monde avec 160 points, soit autant que Sébastien Ogier. Avec trois victoires depuis le début de la saison, Thierry Neuville est officiellement en tête du classement.

Trente-quatre points séparent Hyundai Motorsport des leaders du classement des constructeurs, MSport, avec quatre manches encore à disputer.

Comparé au record de points marqués en Pologne, ce Rallye de Finlande est l’une des manches les plus compliquées pour l’équipe Hyundai Motorsport.

Avec seulement un meilleur temps signé lors du passage dans Harju le vendredi, les trois équipages de Hyundai Shell Mobis World Rally Team ont peiné à trouver leur rythme et suffisamment de confiance sur les routes à hautes vitesses et les bosses finlandaises.

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Même si ce week-end particulièrement compliqué met un terme à une série de six podiums consécutifs, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul poursuivent leur moisson de points en Power Stage. Une troisième place dans Oittila leur a permis d’atteindre leur objectif de reprendre des points à Sébastien Ogier, pour revenir à hauteur du champion du monde en titre.

Thierry Neuville : « Nous avions l’objectif de revenir sur Ogier et nous avons réussi. Malgré un week-end difficile, nous avons pu sauver des points importants. La Power Stage était un moment clé. Les trois points nous permettent de passer en tête du Championnat du Monde. À quatre manches du terme de la saison, c’était un résultat capital. Nous savons que tout le monde s’implique totalement pour nous garder dans la lutte pour le titre. Nous allons laisser ce rallye derrière nous et penser à l’Allemagne. Là-bas, nous serons à domicile et nous savons que nous pouvons y être très compétitifs. »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Il y a quelques points positifs à retenir pour Dani Sordo et son copilote Marc Martí de ce passage en Finlande, malgré la neuvième place de l’équipage espagnol. Mais ils sont impatients de retourner sur asphalte lors du Rallye d’Allemagne, où ils ont souvent brillé.

Dani Sordo : « Je suis heureux que ce rallye soit terminé. Je n’ai jamais réussi à trouver de bonnes sensations de tout le week-end. Sur des routes aussi rapides, il faut être capable de s’engager pour être suffisamment compétitif. Ce fut compliqué, pour moi comme pour l’équipe. Nous allons oublier ça et penser à la suite. Nous ne devons pas laisser ce rallye nous affecter et viser la victoire en Allemagne ! »

Les notes des équipages : Paddon / Marshall (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

Après deux abandons consécutifs lors des deux premières journées, Hayden Paddon et Seb Marshall ont repris leur course dimanche matin grâce au Rally2. L’équipage a continué sa série de temps dans le top 6, pour montrer son potentiel.

Hayden Paddon : « Ça n’a pas été notre week-end. Après nos abandons de vendredi et samedi, nous voulions être positifs lors de la dernière étape. Ce rallye résume parfaitement notre saison. Lorsque quelque chose ne va pas, rien ne va. La Power Stage est un autre exemple. La voiture a fait un tout droit sans explication dans un virage en troisième. Je suis sûr que nous en rigolerons lorsque nous repenserons à la malchance qui ne nous a pas quittées cette saison. Je suis pourtant convaincu que nous aurions pu nous battre pour un podium ce week-end. »

Une trop grande bosse en Finlande

Le Rallye de Finlande n’a jamais été une épreuve facile pour Hyundai Motorsport. 2017 n’échappe pas à la règle. Malgré la compétitivité de la Hyundai i20 Coupé WRC dans une large variété de conditions, l’équipe n’a pas été en mesure de rivaliser sur les routes finlandaises, qui réclament autant de précision que d’engagement de la part des équipages.

Michel Nandan, Team Principal : « Nous nous attendions à un rallye plus compliqué que les autres, mais nous n’aurions jamais pensé être aussi loin du rythme de nos concurrents. Nous sommes déçus, car nous n’avons pas atteint les objectifs fixés en début de rallye. Nous devons encore travailler pour ce type spécifique de spéciales. Concentrons-nous maintenant sur les deux prochaines courses qui devraient davantage convenir à la Hyundai i20 Coupé WRC. Sur un plan plus positif, Thierry Neuville a réussi à prendre des points importants pour s’emparer de la première place du classement des pilotes. Ça nous promet quatre dernières manches particulièrement excitantes. Enfin, nous adressons nos félicitations à Esapekka Lappi pour sa première victoire en WRC et au Toyota Gazoo Racing pour ce grand résultat à domicile. »

Prochain rallye à la maison

Hyundai Motorsport va apprendre de ce rallye difficile en Finlande, tout en se tournant rapidement vers la prochaine manche du calendrier. En Allemagne, du 17 au 20 août, l’équipe jouera à domicile pour la première manche sur asphalte depuis le Tour de Corse.