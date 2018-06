Si la prestation téméraire de Thierry Neuville lui a permis d’arracher la victoire au Rally Italia Sardegna, elle aurait tout aussi bien pu anéantir ses chances dans les derniers kilomètres.

Thierry Neuville et son rival Sébastien Ogier ont absolument tout donné dans la dernière spéciale du Rally Italia Sardegna.

Au départ de Sassari - Argentiera (6,96 km), le Français possédait un avantage de 8/10e de seconde. Le Belge renversait finalement la tendance pour s’imposer avec 7/10e d’avance, égalant ainsi la troisième arrivée la plus serrée de l’histoire du Championnat du Monde des Rallyes.

« J’ai eu une petite chaleur », révélait-il à l’arrivée. « La plus grosse de tout le week-end. Nous nous sommes retrouvés sur deux roues dans la spéciale. J’ai cru au tonneau, mais cela n’a pas été le cas et nous avons attaqué de plus belle. »

Avant de s’élancer, Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul avaient discuté de la stratégie à adopter sur la Power Stage. Plutôt que de préserver la tête du championnat, ils ont préféré miser sur l’offensive. Un pari gagnant puisque le pilote Hyundai compte désormais vingt-sept points d’avance.

« Samedi et dimanche matin, nous avons comblé l’écart sur la performance pure », confiait-il. « Nous y avons cru. Nous avons tout donné. J’essaie toujours d’éviter les pierres sur la route, mais il faut parfois trancher. Nous avons décidé de tout donner pour gagner, mais il fallait éviter la moindre erreur. Sans cela, je perdais de précieux points pour le championnat. Nous devions donc garder cela à l’esprit. »

La victoire de Thierry Neuville a suivi un scénario similaire à celui de son succès argentin l’an passé. Passé à l’offensive sur El Condor, le Belge avait pris l’avantage sur Elfyn Evans pour s’imposer avec la même avance qu’en Italie. De quoi faciliter sa décision dimanche midi.

« Se battre contre un quintuple Champion du monde m’a donné un surplus de motivation », avouait-il. « Dans ce type de duels, on s’expose davantage que s’il n’y avait que la victoire en jeu. Cela donne une saveur particulière à notre victoire. »