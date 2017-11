Thierry Neuville a décroché sa quatrième victoire de la saison au Rallye d’Australie dimanche après-midi s’assurant par la même occasion de la deuxième place du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA.

Les pluies torrentielles menaçaient de réduire à néant le travail du Belge hier, tandis que les routes forestières de la Nouvelle-Galles du Sud étaient rendues impraticables par la boue.

Mais il tenait bon devant le Finlandais Jari-Matti Latvala et l’Estonien Ott Tänak pour remporter le rallye final de 2017 avec un avance de 22“5.

Cette victoire vient s’ajouter aux succès précédents en France, en Argentine et en Pologne et fait de lui le pilote le plus victorieux de la saison. Mais il devait cependant se contenter de la deuxième place au championnat pour la troisième fois en cinq ans.

Neuville prenait la tête suite à l’abandon de son coéquipier Andreas Mikkelsen après avoir heurté un talus et crevé deux pneus. Il avait une confortable avance de 20“1 avant les spéciales prévues dimanche au nord de Coffs Harbour.

La pluie inondait la longue spéciale de Bucca et Latvala réduisait de moitié son retard dans un dernier barroude d’honneur.

Neuville a tout donné pour gagner des secondes vitales, ce qui était d’autant plus important lorsque l’avant-dernière spéciale était annulée en raison de la météo.

"C’était une sacrée journée ! J’ai gardé la voiture sur la route mais c’était parfois serré. Je savais que je pouvais faire la différence, mais je devais être intelligent. Vous perdez l’adhérence, vous perdez le contrôle et la voiture ne répond plus", déclarait Neuville.

Latvala semblait sûr en deuxième position, mais il sortait de la route lors de la Power Stage, offrant donc à Tänak la deuxième place.

Deuxième pour Tänak lors de sa dernière épreuve au sein du M-Sport World Rally Team avant de rejoindre Latvala chez Toyota Gazoo Racing en 2018. Son podium était le treizième en autant d’épreuve pour l’écurie britannique, un record.

Hayden Paddon terminait une saison mitigée en troisième positionn. Il profitait d’une erreur de Craig Breen, qui abandonnait lui-aussi alors qu’il était sur la bonne voie pour enregistrer son meilleur résultat de la saison.

Sébastien Ogier, qui a décroché son cinquième titre consécutif le mois dernier, a terminé la saison en quatrième place. Des problèmes de boîte de vitesses ont gâché son week-end. En outre, une erreur de chronométrage ajoutait à ses malheurs aujourd’hui avec une pénalité de 60“.

Elfyn Evans luttait pour trouver l’adhérence tout le week-end mais la persévérance du Gallois était récompensé avec une cinquième place devant Esapekka Lappi.

Kris Meeke, revenant après avoir brisé la suspension de sa C3 hier, finissait septième. Les pilotes locaux Nathan Quinn, Richie Dalton et Dean Herridge complétaient le classement.