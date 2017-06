Jeudi matin, Thierry Neuville a signé le meilleur temps du shakedown du 74e Rallye de Pologne Orlen, devant Ott Tänak. Les conditions étaient particulièrement difficiles, avec une route détrempée et boueuse.

Au terme des 4,90 km du secteur de Sady, le pilote belge a finalement réussi le meilleur temps, lors de son troisième et dernier essai. Il précède Ott Tänak de 2/10e et son coéquipier Hayden Paddon de 4/10e.

Les conditions météorologiques de la nuit n’ont pas facilité l’état de la route, qui s’est transformée en piste boueuse. Des ornières se sont irrémédiablement creusées au fil du passage des voitures.

Cela n’a pas empêché les pilotes de tête de réaliser leurs meilleurs temps au cours de leur troisième tentative. Dès son premier passage, Thierry Neuville (Hyundai i20) avait pris les commandes, avant de céder la tête momentanément à Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) lors du deuxième essai. Mais il ne fallut pas longtemps avant que le Belge ne retrouve sa première place, lors de son troisième et dernier tour.

Thierry Neuville revient sur sa prestation : « Je me sentais à l’aise dès le début et la voiture se comportait bien. Nous n’avons pas réalisé de modifications, hormis la hauteur de caisse, à cause du mauvais état de la route. »

« En théorie, la pluie serait un avantage pour moi, puisque l’effet de balayage sera moindre si la trajectoire est humide » poursuit-il. « En revanche, les conditions d’adhérence délicates favorisent toujours les sorties de route. »

« Je souhaiterais que le rallye se déroule dans des conditions sèches. Toutefois, si vous voulez l’emporter, la pluie offre les meilleures chances compte tenu de mon ordre de départ » conclut-il.

Au-delà du trio de tête, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) occupe la quatrième place devant Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) et Dani Sordo (Hyundai i20).

ll faut enfin noter que le jeune rookie Teemu Suninen (Ford Fiesta) rentre dans le top 10 pour ses débuts au volant d’une World Rally Car. Il devance Andreas Mikkelsen, premier pilote Citroën.

Le classement de la matinée :

1. Thierry Neuville Hyundai i20 2min 12.1sec

2. Ott Tänak Ford Fiesta + 0.2sec

3. Hayden Paddon Hyundai i20 + 0.6sec

4. Sébastien Ogier Ford Fiesta + 1.0sec

5. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris + 1.2sec

6. Dani Sordo Hyundai i20 + 1.7sec

7. Esapekka Lappi Toyota Yaris + 2.1sec

8. Mads Østberg Ford Fiesta + 2.4sec

9. Juho Hänninen Toyota Yaris + 2.6sec

10= Teemu Suninen Ford Fiesta + 3.1sec

10= Andreas Mikkelsen Citroën C3 + 3.1sec