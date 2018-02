Solide comme un roc, Thierry Neuville a conservé son sang-froid pour remporter le Rallye de Suède et prendre la tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA.

Le Belge est seulement le troisième pilote non-nordique à remporter la seule épreuve 100% hivernale du calendrier. Il efface la déception d’il y a un an, lorsqu’il était sorti de la route alors qu’il menait confortablement.

Il ne s’est pas laissé distraire par un problème électrique affectant la commande de boite de sa Hyundi i20, un tête-à-queue contre un mur de neige et globalement une pression extrême de ses adversaires. À l’arrivée, il s’est imposé avec une avance de 19"8.

"C’est un incroyable week-end. Nous ne pensions pas être aussi rapides cette année, mais l’équipe et la voiture nous ont donné l’opportunité de nous battre pour la victoire. Nous la méritions l’an passé et plus encore cette fois", a déclaré Neuville.

Neuville s’est détaché samedi après-midi et il a pu gérer lors de la dernière étape, aujourd’hui composée de trois spéciales. Il a devancé l’Irlandais Craig Breen (Citroën C3), qui obtient le meilleur résultat de sa carrière en montant sur la deuxième marche du podium.

Breen s’est emparé de la deuxième place samedi matin, quand Andreas Mikkselsen est parti en tête-à-queue au même endroit que Neuville. Il a su conserver l’avantage et contrôler le Norvégien pour finir avec 8"5 d’avance.

La performance du jour est à mettre à l’actif d’Esapekka Lappi, qui a gagné deux places pour finir quatrième, à 17"5 de Mikkelsen.

Une erreur de Paddon dans la Power Stage a facilité la tâche de Lappi. La Hyundai i20 du Kiwi a calé à quelques kilomètres de l’arrivée et le Finlandais a pu prendre le dessus.

Malgré une préparation limitée à un seul jour d’essais, Mads Ostberg a terminé sixième pour ses débuts avec la Citroën C3. Un moment deuxième, le Norvégien a ensuite perdu du terrain à cause de sa manque de connaissance de la voiture et d’une manque de confiance dans ses réglages.

Jari-Matti Latvala, qui avait offert à Toyota Gazoo Racing sa première victoire ici-même en 2017, s’est classé septième après un week-end compliqué par des problèmes de différentiel.

Septième, Teemu Suninen a obtenu le meilleur classement d’une Ford Fiesta. Globalement, l’équipe M-Sport World Rally Team a connu un week-end cauchemardesque.

Ott Tanak et Sébastien Ogier ont été les grands perdants de la première journée, puisqu’ils ont du balayer la neige fraichement tombée sur la campagne suédoise. Ils terminent 9e et 10e.

Prochain rendez-vous avec le Rally Guanajuato Mexico, qui se disputera sur les routes en terre des environs de Leon du 8 au 11 mars.

Top 10 :

1 Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) 2h52.13.1s

2 Craig Breen/Scott Martin (Citroen C3 WRC) +19.8s

3 Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai i20 Coupe WRC) +28.3s

4 Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota Yaris WRC) +45.8s

5 Hayden Paddon/Sebastian Marshall (Hyundai i20 Coupe WRC) +54.4s

6 Mads Østberg/Torstein Eriksen (Citroen C3 WRC) +1m15.3s

7 Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Toyota Yaris WRC) +2m04.9s

8 Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) +2m52.2s

9 Ott Tänak/Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC) +3m44.4s

10 Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC) +5m27.4s