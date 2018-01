La cinquième place de Thierry Neuville en guise de meilleur résultat sera loin d’être satisfaisante pour Hyundai, après un Monte Carlo qui n’a épargné aucune des i20 Coupé WRC. Le Belge a hypothéqué toute chance de victoire après être sorti de la route dans la toute première spéciale et a été contraint de rattraper le temps perdu.

"Dans l’ensemble, notre rallye a été bon en dépit des différents problèmes rencontrés tout du long" explique Neuville. "L’erreur de jeudi a été le facteur le plus important puisque l’on a perdu plus de quatre minutes coincés dans la neige par ma faute".

"Nous nous sommes battus pour compenser ces problèmes et d’autres subis après, et nous avons fait le maximum pour récupérer des places. Celles reprises en toute fin de rallye montrent à quel point il est important d’attaquer jusqu’à la fin".

Neuville estime néanmoins avoir manqué le podium de peu, si les journées de samedi et de dimanche s’étaient mieux passées au niveau des conditions : "Sans la crevaison et les conditions difficiles dans la neige, un podium aurait été possible, mais c’est le Monte Carlo. J’aimerais remercier l’équipe pour le travail incroyable, compte tenu des circonstances ce week-end".