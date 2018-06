Ce dimanche après-midi, Thierry Neuville s’est imposé au bout du suspense en privant son rival Sébastien Ogier de la victoire dans la toute dernière spéciale du Rally Italia Sardegna.

Au terme d’une dernière spéciale à couper le souffle, Thierry Neuville (Hyundai i20) s’offrait la victoire face à son grand rival pour le titre, le quintuple Champion du Monde en titre Sébastien Ogier (Ford Fiesta).

Au départ de la Power Stage (6,96 km), Thierry Neuville comptait 8/10e de seconde de retard. Le Belge s’offrait toutefois le meilleur temps et renversait la tendance pour s’imposer avec 8/10e d’avance et accroître son avance au championnat sur Sébastien Ogier. Esapekka Lappi (Toyota Yaris) complétait le podium à 1’51’’3 du Français.

Les résultats demeuraient toutefois provisoires après une scène étrange à l’arrivée de la spéciale précédente. Dans sa hâte, Sébastien Ogier prenait la direction de la Power Stage en oubliant son carnet de pointage. Ott Tänak le lui remettait ensuite, mais la question ou non d’une pénalité devait encore être tranchée.

En s’offrant le scratch sur la Power Stage, Thierry Neuville marquait cinq points bonus, un de plus que Sébastien Ogier. Ott Tänak (Toyota Yaris), Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) et Teemu Suninen (Ford Fiesta) en inscrivaient respectivement trois, deux et un.

Plus d’informations à suivre.