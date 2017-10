Hyundai Motorsport décroche un beau podium sur les routes du Rallye de GrandeBretagne pour s’assurer de la deuxième place du Championnat du Monde des Constructeurs avant la dernière épreuve de la saison.

Thierry Neuville a complété les 21 spéciales du programme au deuxième rang, derrière le Gallois Elfyn Evans. Ce résultat n’est pas suffisant pour empêcher Sébastien Ogier de décrocher un cinquième titre mondial consécutif, mais le pilote belge a tout donné. Avec son copilote Nicolas Gilsoul, Thierry Neuville a signé cinq meilleurs temps tout au long du week-end, dont un scratch dans la Power Stage pour marquer cinq points supplémentaires.

Preuve de la compétitivité de Hyundai Motorsport au Pays de Galles, Andreas Mikkelsen s’est placé au quatrième rang pour sa seconde épreuve avec l’équipe. Avec deux meilleurs temps en fin de rallye, il a devancé Jari-Matti Latvala et Ott Tanak pour terminer à seulement 4 secondes du podium, tout en marquant un point bonus grâce au cinquième rang de la Power Stage.

Les deux autres pilotes de l’équipe, Hayden Paddon et Dani Sordo, se positionnent dans le top 10 au classement final.

Si le titre des constructeurs revient à M-Sport, Hyundai Motorsport s’inscrit dans sa saison la plus compétitive depuis ses débuts, au cours d’une campagne reconnue pour être l’une des plus relevées de l’histoire de la discipline. Sur les douze épreuves disputées depuis le début de l’année, l’équipe a conquis 3 victoires, 77 meilleurs temps, 12 doublés en spéciales et dix podiums. Et il reste un rallye en Australie.

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul signent le meilleur résultat de Hyundai Motorsport en GrandeBretagne. L’équipage a écopé de dix secondes de pénalité le jeudi soir avant de remonter au classement pour décrocher leur septième podium de la saison. Thierry Neuville compte désormais 183 points, à la deuxième place du championnat des pilotes, avec l’objectif de s’assurer d’un nouveau titre de vice-champion du Monde en Australie.

Thierry Neuville : « Nos félicitations vont à Sébastien pour son cinquième titre et à M-Sport. La bataille fut intense toute l’année et, même si nous avons connu des moments de malchance, nous avons eu de beaux duels. Toute l’équipe a travaillé très dur et je crois que nous pouvons être fiers de nos performances et d’avoir été en lutte pour le titre. Ce week-end, nous ne pouvions pas faire davantage. Elfyn roulait sur un rythme incroyable et notre deuxième position est un grand résultat. Nos cinq points dans la Power Stage montrent notre niveau de compétitivité. J’ai apprécié ce rallye, même si nous concédons le championnat. L’objectif est désormais de bien finir l’année en Australie et de défendre notre deuxième place face à Ott. »

Les notes des équipages : Mikkelsen / Jaeger (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Andreas Mikkelsen et son copilote Anders Jaeger ont impressionné en fin de course avec deux meilleurs temps et un point dans la Power Stage. Ils terminent le rallye à seulement quatre secondes de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, au pied du podium. De quoi leur donner encore davantage confiance avant l’ultime épreuve de la saison, le Rallye d’Australie, qu’ils avaient gagné il y a douze mois.

Andreas Mikkelsen : « Nous avons fait de notre mieux sur ce rallye en essayant d’aller aussi vite que possible. Nous voulions montrer nos progrès depuis l’Espagne et je pense que nous avons atteint notre objectif. La bataille pour le podium a été très serrée et je suis heureux d’avoir pu m’approcher de Seb. La quatrième place pour notre second rallye avec Hyundai Motorsport est un bon résultat. Nous avons signé des meilleurs temps, mais nous avons aussi fait quelques erreurs. Nous avons des pistes d’amélioration. Dans l’ensemble, je suis satisfait. Nous allons nous tourner vers l’Australie pour bien terminer l’année avec l’objectif de franchir un nouveau cap en 2018. »

Les notes des équipages : Paddon / Marshall (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

Pour Hayden Paddon et Seb Marshall, le Rallye de Grande-Bretagne était une opportunité de retrouver de la confiance. Le top 8 n’est peut-être pas un résultat représentatif du potentiel de l’équipage, mais il offre une rampe de lancement pour l’ultime épreuve de la saison en Australie, le mois prochain.

Hayden Paddon : « Le résultat n’est pas celui que nous souhaitions. Notre ambition était de reprendre confiance et de nous amuser un peu plus. Les spéciales étaient difficiles à déchiffrer sur ce rallye, mais nous étions heureux de revenir en course et de faire partie de l’équipe. Nous allons nous concentrer sur le Rallye d’Australie où nous aurons des objectifs plus élevés ! »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°16)

Dani Sordo et Marc Martí terminent ce rallye difficile à la dixième place. Le Rallye de Grande-Bretagne était leur dernière course du championnat cette saison.

Dani Sordo : « Ce fut un rallye compliqué pour tout le monde. Les routes étaient glissantes et souvent imprévisibles. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à suffisamment nous mettre en confiance pour attaquer davantage. Je suis heureux d’être une nouvelle fois à l’arrivée, mais la dixième place ne reflète pas notre potentiel. Nous avons signé des résultats positifs cette saison. Même si nous ne participerons pas au Rallye d’Australie, nous espérons que l’équipe ira chercher un bon résultat dans notre préparation pour revenir plus forts en 2018. »

Remerciements et félicitations

C’est le second podium consécutif de Hyundai Motorsport en Grande-Bretagne. La deuxième place représente un pas en avant par rapport à la troisième position de 2016. L’équipe félicite M-Sport et Sébastien Ogier pour leurs titres Constructeurs et Pilotes.

Michel Nandan, Team Principal : « D’abord, nous voudrions féliciter M-Sport et Sébastien Ogier qui s’assurent des titres ce week-end. Ils avaient l’ensemble le plus performant cette année et c’est comme ça que l’on gagne un championnat. De notre côté, nous avons fait tout ce que nous pouvions en GrandeBretagne et nous avons vu les progrès de nos équipages et de nos voitures. Nous avons donné le meilleur derrière un impérial Elfyn Evans qui mérite sa victoire à domicile. Revenir sur le podium est un bon résultat après une série de déceptions, surtout avec notre meilleur score jamais réalisé sur ce rallye. Thierry et Andreas ont montré leur capacité à rouler vite avec plusieurs meilleurs temps. Nous visons désormais une belle conclusion à cette saison 2017 maintenant que nous sommes assurés de la place de vice-champion des constructeurs. »

Prochain rallye

La dernière manche du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, le Rallye d’Australie, se déroulera du 16 au 19 novembre.