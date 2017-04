Hyundai Motorsport remporte sa première victoire de la saison 2017 de Championnat du Monde des Rallyes (WRC) grâce au succès de Thierry Neuville au volant de la Hyundai i20 Coupé WRC.

Dani Sordo y ajoute son premier podium de l’année avec la troisième place, à seulement 1,3 seconde d’un doublé pour Hyundai Motorsport. C’est la quatrième victoire de l’équipe depuis sa création et la cinquième fois que deux équipages Hyundai montent ensemble sur un podium.

Vers le sommet

Pour les débuts de la Hyundai i20 Coupé WRC sur asphalte, les trois équipages ont pris un bon départ dès vendredi. Thierry Neuville a bouclé la première étape au troisième rang, tandis que Dani Sordo et Hayden Paddon ont suivi aux cinquième et septième positions.

La longue deuxième journée a permis à Thierry Neuville de prendre l’avantage. Le Belge, ancien vainqueur en Corse, s’est adjugé trois des quatre meilleurs temps mis en jeu pour s’emparer de la première place devant Sébastien Ogier et Dani Sordo, remonté en troisième position. Hayden Paddon a également progressé au classement pour entamer le sprint final au sixième rang.

Dimanche, l’ultime étape a proposé un passage dans une immense spéciale de 53 kilomètres entre Antisanti et Poggio di Nazza. Si Thierry Neuville a pu conforter sa première place, Dani Sordo s’est lancé à l’assaut de la deuxième position. En duel avec Ogier, il s’est incliné pour seulement 1,3 seconde. Dans la Power Stage, l’Espagnol a marqué deux points supplémentaires et Thierry Neuville a ajouté un point à son capital.

Avec quatre vainqueurs différents au terme des quatre premières manches de la saison 2017, le Championnat du Monde des Rallyes s’annonce particulièrement ouvert. Avec ce double podium – dont une victoire – en Corse, Hyundai Motorsport se place au deuxième rang du classement des constructeurs à 24 points des leaders. Thierry Neuville remonte à la troisième place des pilotes grâce aux 26 points marqués ce week-end.

Les notes des équipages : Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC n°5)

Après avoir montré leur potentiel pour s’imposer au Monte-Carlo et en Suède, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul gagnent le Tour de Corse. De quoi mettre de côté la frustration du début de saison et réaffirmer la compétitivité de l’équipage belge.

Thierry Neuville : « C’est extraordinaire de nous imposer ici en Corse. Je suis sûr que beaucoup de monde va fêter cette victoire avec nous, bien au-delà de l’équipe Hyundai Motorsport. Ils m’ont soutenu après le Monte-Carlo et la Suède et je suis heureux de leur offrir cette première place. Ce succès est le nôtre ! Nous avons éprouvé quelques difficultés en début de course, mais nous avons travaillé avec méthode pour être plus forts. Avec la troisième position de Dani, nous marquons des points importants qui nous replacent dans la lutte pour le titre. C’est un week-end incroyable pour nous. »

Les notes des équipages : Sordo / Martí (Hyundai i20 Coupé WRC n°6)

Dani Sordo et Marc Martí signent leur premier podium de la saison avec un pilotage maîtrisé vers la troisième position. C’est leur cinquième podium avec Hyundai Motorsport en WRC après les rallyes d’Allemagne (2014/2016) et d’Espagne (2015/2016).

Dani Sordo : « Nous savions que la deuxième place serait difficile à conquérir face à Sébastien Ogier. Nous avons tout donné et je reste fier de décrocher un podium ce week-end. Ce fut une épreuve assez étrange avec des sensations qui n’étaient pas en adéquation avec nos performances. L’objectif était de monter sur le podium, donc la mission est accomplie. C’est un grand résultat pour l’équipe. Maintenant, nous devons continuer lors des prochaines manches sur terre. »

Les notes des équipages : Paddon / Kennard (Hyundai i20 Coupé WRC n°4)

Le Tour de Corse n’a pas été facile pour Hayden Paddon et John Kennard. Le duo néo-zélandais n’a pas été en mesure d’adopter un rythme régulier tout au long des dix spéciales du parcours. Malgré les progrès affichés par rapport à leur précédente participation il y a six mois, ils doivent se contenter de la sixième place finale.

Hayden Paddon : « Notre objectif était d’être à l’arrivée et de marquer des points. Nous avons beaucoup appris tout au long du week-end et il y a des choses positives à retenir. Même si le résultat ne le montre pas, nous nous sommes rapprochés des leaders. C’est un progrès par rapport à l’an passé. Il faut désormais penser à la prochaine épreuve qui lance une suite de cinq rallyes sur terre. Nous devrions profiter d’une bonne position de départ en Argentine, où j’espère me mettre en évidence. Bravo à Thierry et Nicolas – et tout le monde à Alzenau – pour cette victoire. »

Que de bonnes choses…

Pour Hyundai Motorsport, le résultat d’aujourd’hui arrive après une belle série de performances affichées par les Hyundai i20 Coupé WRC depuis le début de la saison. L’équipe compte désormais 24 meilleurs temps en 2017 et Hyundai devient le quatrième constructeur à s’imposer en autant d’épreuves.

Michel Nandan, Team Principal : « Tout vient à point à qui sait attendre. Ce proverbe ne pourrait davantage nous être adressé. Le résultat est fantastique et je suis heureux de voir que nous avons enfin atteint cet objectif pour lequel nous travaillons si dur. J’espère que c’est la première d’une longue série de victoires à venir cette année. Thierry et Nicolas ont réalisé un week-end parfait en montrant leur résilience après une première étape compliquée. Ils ont affiché leur ambition avec quatre meilleurs temps quand d’autres connaissaient des problèmes. Ils le méritent après leur malchance au MonteCarlo et en Suède. C’est aussi fabuleux de voir Dani et Marc monter sur le podium. La saison 2017 s’annonce très serrée entre tous les constructeurs. Nous allons désormais en Argentine où nous avons de bons souvenirs avec la victoire d’Hayden et John l’an passé. Nous espérons continuer dans cette direction. Mais, pour l’instant, savourons ce moment. »

Prochain rallye

Le WRC quitte à nouveau l’Europe pour la cinquième manche, à la fin du mois en Argentine. Hyundai Motorsport s’y était imposé l’an passé. Les 18 spéciales seront organisées entre le 27 et le 30 avril.