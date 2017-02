Jonathan Neale, le team manager de McLaren, est conscient que la saison 2017 ne sera pas encore facile.

La remontée vers les sommets prend du temps mais il se veut confiant que le chemin emprunté est le bon.

"Cela a été un hiver difficile pour nous, pour l´équipe dirigeante, mais il y a un grand sens du devoir et de l´enthousiasme dans le business cette année, et cela ne s´applique pas seulement au McLaren Technology Group, mais aussi à notre partenaire qui nous fournit notre unité de puissance, Honda," confie Neale.

"Ensemble, nous avons monté une formidable équipe qui est très solide, mais nous avons encore du travail à faire pour accomplir notre vrai potentiel. Avec notre personnel, le conseil d´administration, et avec les directives et le soutien de notre comité exécutif principal, nous travaillons extrêmement dur afin d´apporter les éléments essentiels à un futur succès."

"Le chemin à parcourir ne va pas être facile, et je l´ai souligné à chacun," ajoute-t-il.

"Nous avons fait des progrès ces 12 derniers mois, mais nous ne sommes pas où nous avons envie d´être, et nous nous attendons à une dure compétition en piste. Gagner en Formule 1 exige que tout concurrent soit bon en tout. Une poursuite de l´excellence réfléchie et implacable est pour cela requise."

"Alors, est-ce que je crois que nous reviendrons en tête cette année ? De manière réaliste, probablement pas tout de suite, non. Est-ce que je continue de penser que nous continuerons à opérer à des améliorations significatives en tant qu´équipe ? Absolument. Et c´est notre objectif. Pour faire des progrès, même si c´est parfois difficile, nous voulons les bons changements. C’est ce dont on a besoin pour avancer."

"Nous ne pouvons pas prédire où cela ne mènera – en particulier à la veille d´une nouvelle saison avec son lot de bouleversements réglementaires et d´incertitudes – mais nous sommes une équipe composée de beaucoup de personnes talentueuses et passionnées, et nous sommes impatients de continuer à faire ce dont nous avons besoin pour nous rendre compétitifs."