Arden tient son duo de pilotes pour la saison de GP2 à venir : après une année chez Racing Engineering, Nato retourne dans l’équipe britannique. Sponsor d’Arden, Pertamina est probablement pour beaucoup dans la titularisation aux côtés du Français de l’Indonésien Sean Gelael. Le jeune pilote de 20 ans courait en effet l’an dernier chez Campos avec ce même sponsor.

Gelael a obtenu son premier (et seul à ce jour) podium en GP2 en Autriche l’an dernier, lorsqu’il avait terminé deuxième derrière son coéquipier Mitch Evans. L’Indonésien - qui a débuté chez Carlin en 2015 - a de grandes ambitions pour cette nouvelle saison : "Je suis vraiment ravi de rejoindre Arden cette saison. C’est une équipe avec beaucoup d’expérience, qui a montré pouvoir être constante au fil des saisons. Les essais d’après saison à Abu Dhabi se sont bien passés, donc c’était évident qu’on allait continuer à travailler ensemble pour la saison 2017. L’année dernière m’a beaucoup aidé à en apprendre plus sur le GP2, donc mon objectif cette année est d’être aux avant-postes lors de toutes les courses, et je suis impatient que cela commence. Norman sera un équipier fort avec toute son expérience, et je suis content de faire équipe avec lui."

Le Français Norman Nato a signé deux victoires l’an dernier et a été pendant quelques temps un candidat au titre. Après avoir finalement terminé cinquième au championnat, il espère rééditer de belles performances en 2017 : "Je suis très content de rejoindre la famille Jagonya Ayam et de rejoindre Arden. C’est où j’ai fait mes débuts en GP2, donc c’est super d’être de retour. L’an dernier j’ai fait une très bonne saison, donc je suis vraiment optimiste quant au fait que nous puissions faire du bon travail avec Sean et l’équipe. L’objectif est de mettre en commun nos expériences pour être compétitifs, et nous battre pour des victoires et des points à chaque course."

Enfin, la parole est donnée à Kenny Kirwan, manager d’Arden, qui est bien sûr impatient de voir son nouveau duo de pilotes en action dans ses voitures : "Toute l’équipe est très excitée à l’idée d’accueillir Sean dans l’équipe pour la saison prochaine. Il s’est adapté très vite avec nous lors des essais d’après saison et nous étions très impressionnés par ses performances, son feedback et son approche professionnelle du pilotage. C’est aussi super de voir Norman de retour dans notre équipe. Nous avons fait de grandes avancées cet hiver, et avec les changements que nous avons fait dans des parties importantes de l’équipes, plus le fait d’avoir signé deux pilotes très forts, je crois que nous pouvons prendre part à la bataille pour le titre, dans ce qui sera une nouvelle année compétitive et excitante."