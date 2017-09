Felipe Nasr a pour le moins disparu des radars du paddock. Le Brésilien avait espéré conserver son baquet chez Sauber cette saison, mais le retrait de Banco do Brasil, son sponsor, a précipité son remplacement par Pascal Wehrlein.

Depuis lors, le pilote de 25 ans n’a pas perdu son temps et a testé nombre de monoplaces.

« J’ai testé une Mazda du IMSA Prototype Challenge, j’ai eu quelques contacts avec des équipes de Formule E, j’ai fait un peu de simulateur, et j’étais aussi à la course de Watkins Glen en Indycar. »

Invité par Helio Castroneves à cette manche du championnat américain, Felipe Nasr en a profité pour rencontrer « beaucoup de personnes » de l’IndyCar selon ses dires. Il pourrait effectuer un test dans cette série le mois prochain. Afin d’y relancer sa carrière ?

« Peu importe la catégorie, je pense que j’ai la qualité nécessaire pour être dans une équipe compétitive l’an prochain » assure le Brésilien.

Felipe Nasr a le même manager que Kimi Räikkönen : Steve Robertson. C’est ainsi qu’il a pu être mis en contact avec quelques écuries de F1. Pour autant, comme il l’admet lui-même, il y a peu de chances de le revoir à Melbourne l’an prochain…

« Soit vous êtes lié à un constructeur dès le début, soit vous avez besoin de consentir à un investissement pour piloter pour les autres écuries. La conjoncture [économique] que traverse notre pays n’aide pas non plus. De manière réaliste, on peut dire que plus personne n’investit dans quoi que ce soit. »

Après deux années de rude récession, le Brésil a cependant retrouvé le chemin d’une (timide) croissance lors du dernier trimestre. De quoi raviver l’optimisme de Felipe Nasr ?