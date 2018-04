Avant le cinquième rendez-vous de la saison, Hyundai ne possède que quatre points d’avance sur M-Sport Ford après une prestation en demi-teinte en Corse. Sur l’asphalte de l’île de Beauté, Thierry Neuville, Dani Sordo et Andreas Mikkelsen avaient tous été distancés par leurs concurrents.

Michel Nandan souhaite désormais inverser la tendance avec le retour du championnat sur terre, sur une épreuve où les Hyundai i20 ont brillé dans le passé.

« Nous avons connu un week-end difficile en Corse », a-t-il déclaré. « Nous avons tout de même sauvé un podium pour conserver les rênes du championnat. Nous devons nous montrer extrêmement solides en Argentine si nous souhaitons les garder, nos rivaux sont très proches. »

En 2016, Hayden Paddon s’était imposé en Argentine au terme d’une Power Stage à se ronger les ongles. L’an passé, Thierry Neuville l’avait également emporté pour 7/10e de seconde d’avance sur Elfyn Evans, l’une des arrivées les plus serrées de l’histoire du WRC. Cette fois, Michel Nandan vise la passe de trois.

Pour y parvenir, l’équipe s’appuiera sur le même trio qu’en Corse. Celui-ci a passé trois jours d’essais au Portugal sur les routes d’Amarante. Hyundai en a également profité pour valider un joker moteur lié au système de distribution.

« Nous avons des améliorations et des nouveautés pour notre voiture en Argentine », concluait-il. « Nous savons néanmoins que nos concurrents ne lâchent rien. Nous espérons connaître un bon week-end, et si possible un troisième Rallye d’Argentine consécutif ! »