Directeur de Hyundai Motorsport, Michel Nandan a appelé son équipe à partir d’un nouveau pied en Suède. Le bilan du Rallye Monte-Carlo est effectivement à oublier...

Le constructeur coréen occupe la dernière place du Championnat du Monde des Constructeurs, après que les trois pilotes aient rencontré des problèmes lors de la classique ouvrant la saison.

"Nous devons rester solidaires, mettre cela derrière nous et débuter véritablement la saison 2018 en Suède", appelle le Français en faisant le bilan d’un week-end on ne peut plus frustrant.

Cinquième, Thierry Neuville obtenait le meilleur résultat de l’équipe. Mais sa course avait été ruinée par une excursion dans le décor de l’ES1. Après avoir perdu quatre minutes dès le jeudi soir, le Belge passait son week-end à remonter au classement.

Le début de course était meilleur pour Andreas Mikkelsen et Dani Sordo, respectivement deuxième et troisième à l’issue de la première journée.

Mikkelsen abandonnait le vendredi, à cause d’une courroie d’alternateur cassée lors d’une touchette. Dani Sordo sortait de la route le samedi, alors qu’il pouvait jouer une place sur le podium.

"Le seul bilan que nous pouvons tirer de ce week-end est de la déception. Nous voulions débuter notre bagarre pour les titres en marquant de gros points au Monte-Carlo. Pour diverses raisons, cela n’a pas été le cas", reconnait Nandan.

Avant le début de la saison, le patron de l’équipe avait appelé à une plus grande régularité que l’an passé, lorsque la quête des titres Pilotes et Constructeurs s’était éteinte en seconde partie de saison. Il se montre donc frustré par le bilan de ce premier rallye.

"Évidemment, la saison est longue. Mais nous savons aussi que les opportunités manquées coûtent très cher. C’est particulièrement vrai lorsque nos rivaux sont aussi forts. Le Monte-Carlo ne nous a jamais vraiment souri. Cette fois encore, nous n’avons pas été récompensés de nos efforts."