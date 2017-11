Comme Toto Wolff l’a déjà souligné hier, Mercedes n’est pas en accord avec les propositions faites par Liberty Media et la FIA pour le moteur de 2021.

Même si ces propositions ne sont qu’un point de départ aux discussions et débats qui auront lieux avec les constructeurs et les motoristes lors des prochaines semaines, l’Australien ajoute aujourd’hui qu’il se dit surpris par le niveau de détail qui a été publié par la FIA dans ces propositions.

Ce qui n’aurait dû être en fait qu’une vision est déjà très proche d’un règlement selon Wolff.

"Avec ces propositions, telles qu’elles sont écrites, nous avons déjà l’impression que c’est la feuille de route qui va être à suivre. Aucun des constructeurs présents à la réunion (du 31 octobre) n’a été particulièrement impressionné de voir cela."

Le patron de Mercedes en F1 réitère que la voie tracée "va mener au développement d’un nouveau concept de moteur qui va demander beaucoup d’argent. Des montagnes d’argent, juste pour le fait de simplement justifier l’arrivée d’un nouveau concept ?"

"Un nouveau concept doit être capable de combler les faiblesses qui ont été soulignées ces derniers mois : les coûts de développement et le bruit. Et tout cela doit être lié à la vision globale de la nouvelle Formule 1. Et nous ne l’avons pas vue."

Wolff souligne donc que les constructeurs aimeraient avancer sur le débat du nouveau moteur quand ils en sauront plus sur les plans de Liberty pour le sport à l’horizon 2021. C’est un sentiment partagé par Cyril Abiteboul chez Renault F1.

"On nous a présenté un nouveau moteur qui demande beaucoup d’engagement en termes financiers et de développement et ce sans avoir une compréhension de l’image globale que doit avoir la Formule 1 après 2020. Je ne parle donc pas que des règles moteur mais aussi châssis. Sans oublier le côté commercial et sportif. J’aime l’idée d’une vision pour le futur, mais je préférerais qu’elle soit partagée."

Abiteboul ajoute que "Renault a approuvé les objectifs fixés en termes de coûts, de bruit et de puissance, ainsi que le fait que nous avons besoin que la performance des moteurs converge. Mais ce sont des choses qui peuvent être faites avec l’architecture des moteurs actuelle... Ce moteur hybride actuel a perdu la bataille médiatique, mais si l’on modifie le règlement, on peut lui permettre de faire de belles choses. Comme, par exemple, libérer le débit et augmenter les flux énergétiques pour laisser les pilotes se battre, ou encore augmenter le régime moteur afin d’accroître le bruit."

"Pour le moteur de 2021, certaines choses ne peuvent rester en l’état, comme la standardisation de certains éléments. Quand on s’appelle ‘Renault’, ‘Mercedes’ ou ‘Ferrari’, c’est une chose délicate à accepter."