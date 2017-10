Norbert Michelisz démarrera la Course Principale du FIA WTCC depuis la DHL Pole Position sur le Twin Ring Motegi, après avoir dominé les qualifications de la WTCC JVCKENWOOD Race of Japan.

Le pilote du Castrol Honda World Touring Car Team était l’avant-dernier pilote à s’élancer en Q3 après s’être classé deuxième de Q2 derrière le pilote du Polestar Cyan Racing Nicky Catsburg. Mais Michelisz pointait finalement au top à l’issue de l’ultime segment de la séance pour offrir à Honda la Pole Position sur son circuit à domicile.

Malgré tout, Michelisz n’était pas particulièrement heureux de son tour. « J’ai fait deux erreurs stupides sur mon tour car j’attaquais trop fort », commente-t-il. « J’avais besoin du tour parfait. Mais la voiture était incroyable et était tout de même assez performante pour me hisser en première ligne. Je suis vraiment content pour l’équipe et je voudrais féliciter mes équipiers également ».

Catsburg avait dominé la Q1 avec un meilleur tour en 2’09″522 devant les Honda de Michelisz et Michigami. A l’autre bout du classement, deux grands noms manquaient leur qualification pour la Q2, et n’allaient pas plus loin dans cette séance. Tom Coronel, sur sa Chevrolet du ROAL Motorsport, et Rob Huff, au volant de sa Citroën du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, étaient des éliminés surprises de ce premier segment, et rejoignaient le débutant du Campos Racing Kris Richards, Zsolt David Szabo du Zengo Motorsport et Filipe de Souza du RC Motorsport, eux aussi éliminés.

En Q2, Catsburg continuait à imprimer le rythme, Michelisz et Michigami étant encore une fois sur ses talons. Le meilleur temps de la Volvo en 2’08″411 était plus rapide d’une demi-seconde de celui de Michelisz.

Plus loin, c’était le suspense en ce qui concerne la place très convoitée de 10e, qui permet de s’élancer de la pole position pour la Course d’Ouverture grâce à la règle de la grille inversée. Daniel Nagy pointait au 10e rang dans les derniers instants et semblait en mesure de décrocher la timbale, avant que la LADA RC Motorsport de Kevin Gleason ne le repousse en 11e position. Ce qui permettra au pilote Américain de s’élancer de la pole position pour la première fois.

Nestor Girolami était cinquième de Q2 pour le Polestar Racing, ce qui lui offrait la possibilité de jouer la pole en Q3, mais l’effort du pilote argentin repoussait son équipier et leader du championnat Thed Björk dans la hiérarchie, et empêchait le Suédois de jouer la pole, et de marquer le moindre point dans cette séance.

Girolami, premier en piste en Q3, demeurait le plus rapide après les passages des Honda d’Esteban Guerrieri et Ryo Michigami, qui échouaient à battre son chrono. Mais Michelisz abaissait la référence sur sa tentative, avec un chrono de 2’08″890 qui allait s’avérer le meilleur au final. C’était sa huitième pole en WTCC, et la dixième de Honda.

Les espoirs de pole position pour Volvo reposaient sur Catsburg, mais le Néerlandais a fait une erreur dans le deuxième secteur et signait un chrono qui lui valait finalement la deuxième place sur la grille pour la Course Principale.

MAC3 : Victoire à domicile pour Honda

L’équipe Castrol Honda World Touring Car Team a décroché les honneurs en WTCC MAC3 avec une victoire confortable sur le trio de Volvo du Polestar Cyan Racing lors de la WTCC JVCKENWOOD Race of Japan.

Norbert Michelisz, Esteban Guerrieri et Ryo Michigami ont signé leurs deux tours en 4’25″354 sur les 4,8 km du Twin Ring Motegi. Mais les Volvo S60 n’ont pu égaler cette référence.

Nicky Catsburg, Néstor Girolami et Thed Björk étaient au-dessous du rythme des Honda dès le début. Mais avec une avance confortable au championnat, ils ne devaient pas prendre de risque. Le trio concluait son effort avec un retard de 2,5 secondes sur les Honda.

Guerrieri était tout particulièrement satisfait de cette victoire pour sa première sortie en MAC3 avec Honda. « Félicitations à l’équipe Honda », a-t-il déclaré. « Je rentre peu à peu dans le rythme avec la voiture et il y avait un bon rythme imprimé par Norbi [Michelisz] devant moi. Mais c’est difficile de suivre avec les projections d’eau, c’est difficile de voir quoi que ce soit. Ce sera difficile par après lors des courses. »