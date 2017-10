Norbert Michelisz a lancé sa FIA JVCKENWOOD Race of Japan avec le meilleur temps d’une première séance d’essais libres sous la pluie samedi alors que le WTCC visite le Twin Ring Motegi ce week-end.

Le pilote du Castrol Honda WTC Team a dominé la séance lors de la plupart des 45 minutes, jusqu’à ce que la Volvo S60 du Polestar Cyan Racing pilotée par Nicky Catsburg ne se porte en tête dans les dernières minutes. Mais Michelisz se montrait encore plus rapide à l’issue de son dernier tour pour s’emparer du meilleur chrono en 2’08″363, ce qui lui permettait de conclure les EL1 0,3 secondes plus rapides que Catsburg.

« La piste était assez piégeuse », commente Michelisz. « J’ai essayé de me forger lentement ma confiance pour apprendre les trajectoires et les points de freinages, et j’étais assez satisfait. Je luttais un peu avec la voiture, mais en regardant les chronos, nous étions compétitifs. »

À domicile, Ryo Michigami signait le troisième meilleur chrono au volant de sa Honda Civic, une récompense pour son équipe Honda Racing Team JAS pour avoir reconstruit totalement sa voiture après les dégâts occasionnés lors de la dernière manche en Chine. Le Japonais a devancé la Citroën C-Elysée WTCC du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport menée par Rob Huff.

Esteban Guerrieri a effectué de solides débuts au sein du Castrol Honda WTC Team avec le cinquième meilleur chrono. Le vainqueur de la Course d’Ouverture de la WTCC Race of China est passé du Campos Racing à la structure japonaise ce week-end en remplacement de Tiago Monteiro, encore convalescent.

Yann Ehrlacher a signé le sixième temps au volant de sa LADA du RC Motorsport pour sa première sortie à Motegi, devant le pilote Polestar Cyan Racing Néstor Girolami et le pilote ROAL Motorsport Tom Coronel. La Volvo de Thed Björk et le pilote du Sébastien Loeb Racing Tom Chilton complètent le top 10.

Le remplaçant de Guerreri chez Campos, Kris Richard, a signé le 14e meilleur chrono pour sa première fois au volant de la Chevrolet RML Cruze TC1. Le pilote suisse a appris seulement mardi dernier qu’il allait piloter au Japon, son prix pour avoir remporté la FIA European Touring Car Cup en 2016.

Après une révision des horaires de ce week-end, les Essais Libres 2 de la WTCC JVCKENWOOD Race of Japan se dérouleront à partir de 8h00 dimanche matin, les qualifications devant démarrer à 9h40, et la Course d’Ouverture à 14h15.