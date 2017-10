Norbert Michelisz a décroché la victoire lors d’une Course Principale écourtée en raison de la pluie sur la JVCKENWOOD Race of Japan sur le Twin Ring Motegi.

Le pilote hongrois a offert une victoire à domicile au Castrol Honda World Car Team depuis la Pole Position et n’a jamais été devancé avant l’intervention de la voiture de sécurité en raison des conditions devenant de plus en plus difficiles. La course a été stoppée après 10 des 15 tours prévues, signifiant que l’intégralité des points pouvait être attribuée, 75% de la distance de course ayant été couverts.

La décision inévitable a été prise de démarrer la course derrière la voiture de sécurité, ce qui permettait à Michelisz de pointer en tête devant les deux Volvo du Polestar Cyan Racing de Nicky Catsburg et Néstor Girolami, et c’est dans cet ordre que les trois hommes pointaient à la fin des quatre tours bouclés sous drapeaux verts.

« Je suis tellement reconnaissant envers les gars de l’équipe », a déclaré Michelisz. « La voiture était simplement fantastique. Je manquais de points après la première course, mais je suis heureux de ce résultat cette fois, et de la façon dont les choses évoluent pour moi au championnat. J’attaquerai jusqu’à la fin de la dernière course au Qatar. »

Derrière les Volvo, Esteban Guerrieri accrochait une solide quatrième place pour son premier meeting sous les couleurs officielles du Castrol Honda World Touring Car Team.

Le leader du championnat du FIA WTCC, Thed Björk, s’est classé cinquième, ce qui le porte à 228,5 points, Michelisz se hissant désormais au deuxième rang avec 212 unités.

Mehdi Bennani a terminé sixième pour le Sébastien Loeb Racing, devant le duo du RC Motorsport Yann Ehrlacher et Kevin Gleason. Le vainqueur de la Course d’Ouverture Tom Chilton a conclu cette fois au 10e rang après un tête-à-queue, ce qui le faisait terminer derrière son équipier du Sébastien Loeb Racing, John Filippi.

Rob Huff terminait à une lointaine 11e place sur sa Citroën C-Elysée du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, une place devant le débutant Kris Richard, qui ne pouvait que se montrer satisfait de sa performance après un appel de dernière minute pour remplacer Esteban Guerrieri au sein du Campos Racing.

Ce fut au contraire un déchirement pour le héros local Ryo Michigami, sorti de la route au virage numéro neuf alors qu’il s’acheminait vers une belle sixième position.

Le FIA World Touring Car Championship reprendra du 17 au 19 novembre à l’occasion de la JVCKENWOOD Race of Macau.