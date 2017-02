A partir de cette saison 2017, les Formule 1 vont de nouveau redevenir rapides, voire très rapides.

Les équipes, les pilotes et même la FIA s’attendent à voir voler en éclats certains records qui datent de plus de 12 ou 13 ans. Pour le plus grand bonheur des pilotes mais aussi des fans, si les promesses sont tenues.

Mais cette décision va aussi à l’encontre, et c’est courageux, de la sécurité. C’est ce que tient à souligner l’ancien président, Max Mosley, qui a eu à gérer les conséquences des terribles accidents mortels de Roland Ratzenberg et Ayrton Senna à Imola en 1994, en rendant la F1 plus sûre.

"Rendre délibérément les Formule 1 plus rapides est discutable, parce que toutes les règles, depuis les 40 ou 50 dernières années, et mises en application par la FIA, l’ont toujours été dans le but de rendre les voitures moins rapides. Moins rapides ou plus sûres. Parce que la vitesse est évidemment synonyme de danger," confie Mosley.

Le Britannique s’inquiète aussi pour le spectacle, avec une large part des performances qui a de nouveau été donnée à l’aérodynamique.

"Mon opinion personnelle est qu’ils ont peut-être pris la mauvaise direction pour le spectacle et les dépassements. A leur place, j’aurais réduit l’aérodynamique et donné encore plus de grip mécanique."