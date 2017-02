Max Mosley, l’ancien président de la FIA, a tenu à prévenir les nouveaux propriétaires de la Formule 1 : il ne sera pas facile d’améliorer les choses.

Liberty Media est arrivé, plein de promesses et de belles attentions pour le sport, mais s’attaquer à l’un des plus grands sports de la planète n’est pas une chose aisée, même si tout le monde reconnait que la F1 a été sous-exploitée et mal mise en avant dans de nombreux domaines, à commencer par le numérique.

"Liberty doit garder un esprit ouvert à ce stade. Ce n’est pas parce que quelque chose fonctionne que cela ne peut pas être encore mieux. Ont-ils sous-estimé le défi qui se pose à eux ? C’est dur à dire," déclare Mosley.

"Ils sont peut-être brillants, ils ont peut-être déjà pensé à tout. Mais d’un autre côté, ils vont peut-être trouver cela plus difficile à faire qu’ils ne l’ont pensé."

"C’est toujours facile de mettre quelqu’un à la tête de quelque chose et de lui dire ’Vas-y maintenant, à toi de régler ça’. De l’extérieur ça parait facile. Vous pointez du doigt tout ce qui ne va pas selon vous. Et ensuite, quand vous vous retrouvez avec toutes les données et les dossiers devant vous, là vous comprenez vraiment ce qui se passe."

Pour Mosley, la tâche principale de Liberty sera de "faire croitre à nouveau les audiences", et ce malgré la diffusion du sport qui se fait principalement sur des chaines payantes dorénavant.

"Cela ne m’inquiète pas. C’est même maintenant un phénomène plutôt établi et ce serait produire un effort majeur que de casser cela."

"Il y a toujours un débat entre recevoir plus d’argent de la part des télévisions et le distribuer aux équipes, et avoir moins de sponsors (à cause d’une plus faible visibilité) ou avoir plus de chaines gratuites afin d’attirer plus d’argent de la part des sponsors. C’est une décision assez difficile en termes de business que Liberty va peut-être devoir prendre."

Mosley n’a en tout cas aucun doute que Ross Brawn est l’homme de la situation pour aider le sport à progresser.

"Ross comprend totalement la Formule 1, ce qui doit être fait. Il a un cerveau analytique de première classe ! C’est un énorme atout pour Liberty et le côté sportif de la Formule 1. Ross sort clairement du lot, Liberty a fait un très bon choix."