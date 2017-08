Ferrari a clairement la possibilité de viser un titre mondial cette année, même si Sebastian Vettel et la Scuderia doivent contenir le retour de Lewis Hamilton au championnat pilotes, qui dispose d’une Mercedes encore un peu plus rapide.

L’Allemand a pu reprendre un peu d’écart grâce au tourniquet hongrois qui correspondait mieux aux qualités de sa SF70H. Mais Spa et Monza ne devraient pas être aussi faciles.

Qu’importe : ce retour en forme de Ferrari fait déjà le bonheur du circuit italien.

Ivan Capelli, l’ancien pilote de F1 qui préside désormais l’Automobile Club de Milan, en charge de Monza, est ravi.

"Nous avons déjà vendu 35% de billets en plus que l’an dernier, à la même époque. Nous nous attendons à tout vendre et à disputer le Grand Prix à guichets fermés," déclare l’Italien.

Selon lui, l’intérêt autour de la Formule 1 est de nouveau devenu très grand dans le pays.

"On ne parle plus seulement de football autour d’un cappuccino maintenant. La Formule 1 est même devenu un sujet de discussion principal. Et je crois vraiment que Vettel peut devenir champion du monde (une 5e fois) cette année."