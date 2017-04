Les performances vues ce matin en essais libres étaient donc une bonne indication au vrai niveau des pilotes puisque les deux hommes qui ont dominé les essais libres sont ceux qui partiront en première ligne demain lors de la course principale à Monza.

Thed Björk s’offre sa première pole position en WTCC et offre la première à Volvo du même coup après un très bon tour de super pole lors de la dernière partie des qualifications. Il devance Tiago Monteiro qui confirme ses bonnes dispositions, lui qui a signé la pole au Maroc et qui mène le championnat.

Rob Huff a signé le troisième temps et place un troisième constructeur aux trois premières places avec sa Citroën privée. Il devance les deux autres Volvo, ce qui confirme également le niveau de la S60, puisque Catsburg et Girolami complètent le top 5.

Derrière les cinq hommes, Norbert Michelisz a raté de peu la Q3 et partira cinquième puis sixième des deux courses.

Tom Coronel s’est qualifié dixième et partira en pole de la course d’ouverture devant Bennani, Guerrieri et Chilton qui se sont qualifiés dans le top 10.

La grosse déception vient de Ryo Michigami qui n’a pas atteint les dix premiers malgré sa Civic officielle et partira onzième devant Ehrlacher et Filippi qui déçoit aussi avec sa C-Elysée engagée par Loeb Racing.

Les Français n’ont pas été en veine et Aurélien Panis partira quatorzième devant le débutant Kevin Gleason, sur la deuxième Lada, et Daniel Nagy, bon dernier.