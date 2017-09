Depuis la toute première séance de qualifications, un seul pilote avait obtenu en piste (une disqualification après coup) toutes les poles positions en F2 cette saison, Charles Leclerc. Le pilote japonais de ART, Nobuharu Matsushita, est donc celui qui met fin à cette incroyable série.

Contrairement aux prévisions annoncées plus tôt dans la semaine, le temps est beau et sec pour ces qualifications. Dès son premier tour lancé, Matsushita prend les commandes en 1.30.982, profitant de la gomme laissée par les F1 lors des essais libres juste avant. Nyck De Vries s’est emparé de la deuxième position devant Delétraz, eux deux qui ont justement échangé leurs baquets depuis une semaine. Leclerc essaie de suivre De Vries mais perd le contact dans la Parabolique.

La pause de mi-séance intervient, et tous les pilotes ressortent alors qu’il reste environ neuf minutes au chrono. Mais Nabil Jeffri part en tête à queue et cale au virage 2, obligeant les commissaires à sortir le drapeau rouge. Les pilotes voient leur tour avorté et rentrent aux stands.

Dès que le feu vert est allumé à la sortie des stands, c’est la ruée en piste : Delétraz et Leclerc sont les deux premiers pilotes, mais Markelov tient lui aussi à avoir une piste claire et les double. Ces tentatives d’être le premier en piste ne serviront finalement à rien puisque Santino Ferrucci stoppe sa Trident en piste. Le drapeau rouge est de nouveau agité et il ne reste plus assez de temps pour redémarrer la session et le classement ne bouge plus.

Matsushita partira donc en pole demain devant De Vries et Delétraz. Markelov est quatrième devant Merhi (belle performance d’ensemble des Rapax !) et King. Le leader du championnat Charles Leclerc ne partira que septième, aux côtés de son coéquipier Antonio Fuoco, mais son concurrent direct, Oliver Rowland, est encore plus mal loti puisqu’il sera sur la 13è place sur la grille. Pour finir le top 10, on retrouve Ferrucci et Albon.