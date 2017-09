Valtteri Bottas a repris la mesure de son équipier après avoir accusé quatre dixièmes de retard ce matin. Le Finlandais a fait le meilleur temps des essais devant son équipier et Vettel, l’Allemand ayant lui aussi réussi à se rapprocher des Mercedes.

Les nuages de la matinée ont laissé place à une belle éclaircie pour cette deuxième séance d’essais. Les deux pilotes Haas sont les premiers à sortir, mais les premières références de la séance ont été signées par les Finlandais, Bottas et Räikkönen, qui se sont échangés quelques politesses avant que Lewis Hamilton ne prenne le meilleur pour quasiment une demi-seconde, comme ce matin.

Les pilotes ont été rappelés à l’ordre pour être passés hors piste dans la Parabolica, afin d’essayer de gagner du temps. Felipe Massa a failli reproduire son erreur de Spa, où il avait ruiné son vendredi en tapant le mur, mais a réussi à éviter le pire en ne passant que par les graviers. Son équipier a également été rappelé à l’ordre avec un tête à queue dans Ascari.

Fernando Alonso s’est plaint d’un gros manque de puissance venant de son moteur, après que McLaren a remis dans sa monoplace la version 3.5 qu’il utilisait en Belgique, mais il a continué finalement. Les oreilles de son ingénieur risquent toutefois de souffrir ce week-end !

Carlos Sainz était déjà pénalisé mais a subi un problème moteur, ce qui va donner des raisons de critiquer Renault aux dirigeants de Red Bull et Toro Rosso. La Renault de Hulkenberg a également été arrêtée après la mi-séance, sans que son problème n’ait été précisé tandis que peu après l’Allemand, c’est Kvyat qui a eu un souci. Les moteurs Renault semblent enclins à subir des avaries à Monza.

Derrière les deux Mercedes et les deux Ferrari, les Red Bull pointent à plus d’une seconde, Verstappen devant Ricciardo, et devancent les McLaren de Vandoorne et Alonso qui ont toutefois roulé en super tendres, contrairement à la concurrence. Ocon est neuvième devant Massa qui conclut le top 10.