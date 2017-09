Les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont dominé la première séance d’essais libres en ouverture du week-end de Monza. Hamilton vise la victoire afin de reprendre la tête du classement pour la première fois de l’année et a très bien débuté son week-end en menant un doublé Mercedes.

Vettel est prévenu, Hamilton ne compte pas lui laisser une seule chance et le signal a été envoyé sous la forme d’un temps de 1’21"537, quatre dixièmes plus rapide que son équipier.

La séance est restée globalement sèche malgré quelques gouttes éparses et les temps signés ont déjà une valeur d’étalonnage pour la suite du week-end.

Les Mercedes semblent sur une autre planète et l’histoire de la consommation d’huile pourrait refaire surface car Vettel, troisième, pointe à 1.1s, juste devant Räikkönen et les deux pilotes Red Bull qui vont certainement prendre chacun plusieurs places de pénalité.

Pérez et Ocon ne se quittent plus et suivent aux septième et huitième places devant Vandoorne et Massa.

Un point sur les pénalités :

Fernando Alonso, 15e temps, recevra une pénalité de 35 places pour l’utilisation du moteur Spec 3.7 de Honda.

Les pilotes Red Bull sont pénalisés également, comme prévu, avec de nouveaux éléments sur les moteurs Renault : Verstappen de 15 places et Ricciardo de 20 places.

Enfin Carlos Sainz prendra aussi 10 places de pénalité pour utilisation d’un cinquième MGU-H pour sa Toro Rosso Renault.