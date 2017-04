Tiago Monteiro a été le plus rapide lors de la première séance d’essais du WTCC à Monza, ce matin. Le pilote Honda a signé un meilleur temps en 1’52"572 et devance Thed Bjork sur Volvo et Norbert Michelisz sur l’autre Civic officielle.

La séance n’a pas été sans inquiétude pour Monteiro qui a souffert d’une crevaison aux abords de la chicane Ascari alors que sa Honda était lancée à pleine vitesse. Le pilote a réussi à ne pas toucher le mur après un passage à haute vitesse dans les graviers : "J’aurais pu détruire la voiture, j’ai été très chanceux".

Rob Huff a vécu une mésaventure similaire sur sa Citroën, sur le même pneu, dans le premier virage, mais termine toutefois quatrième de la séance devant Ryo Michigami sur la troisième Honda du JAS Motorsport.

La deuxième séance a été dominée par les deux Volvo S60 de Thed Bjork et Nestor Girolami pour ce qui était la dernière séance avant les qualifications. Girolami a d’abord pris le meilleur temps avant que le Suédois ne prenne la main et termine avec un temps de 1’53"160.

"La météo est bonne, la piste est superbe, la voiture est bonne aussi et l’équipe travaille bien, je suis heureux" a déclaré Bjork.

Michelisz et Monteiro suivent les deux Volvo et devancent Tom Chilton sur sa C-Elysée du Loeb Racing, devant Catsburg sur la troisième Volvo et Huff sur la Citroën de Munnich Motorsport.