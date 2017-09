La pluie d’hier est partie et le beau temps est revenu ce matin pour la deuxième course de F2. Suite aux nombreuses pénalités et - par conséquent - aux changements de position, c’est finalement Gustav Malja qui hérite de la pole ce matin, devant Deletraz. Comme à Spa, les deux leaders du championnat Rowland et Leclerc s’élancent du fond de la grille.

Le départ de Malja n’est pas optimal et Deletraz semble mieux parti... mais finalement c’est Gelael qui a pris le meilleur départ et il est au coude à coude avec Deletraz au premier virage. Le pilote suisse coupe la première chicane et rend la position à Gelael. A la deuxième chicane, Deletraz dépasse Gelael, mais l’Indonésien repasse en tête ! Belle bataille entre les deux.

A l’entame du deuxième tour, Matsushita loupe son freinage à la première chicane et perd beaucoup de places. Au début du quatrième tour, Deletraz utilise son DRS pour dépasser Gelael et prendre les commandes de la course. Un tour plus tard, Malja est en lutte avec Ghiotto et coupe la première chicane : le Suédois qui partait en pole chute au classement. Cette première chicane est décidément souvent coupée puisque le tour d’après c’est Markelov qui la coupe.

Nous sommes au sixième tour et Gelael se fait dépasser coup sur coup par Sette Camara, Ghiotto et Latifi. Gelael regagne une place en dépassant Latifi avec le DRS. Au septième tour, Sette Camara loupe son freinage à la deuxième chicane et perd la deuxième position. Latifi coupe à son tour la première chicane et le tour d’après Fuoco double Gelael dans la ligne droite.

Alors que Leclerc double King, Matsushita devant lui perd un flap de son aileron avant : celui-ci s’envole et va percuter la PREMA de Leclerc. le Monégasque est surpris mais sa voiture ne semble pas endommagée. Le tour suivant, Leclerc dépasse Matsushita.

Devant, Ghiotto remonte sur Deletraz et ne veut pas attendre la zone DRS pour le dépasser : l’Italien attaque et passe le Suisse dès qu’il en a l’opportunité. Juste après, Sette Camara s’aide du DRS dans la ligne droite et prend la deuxième place. Deletraz est à présent troisième. Gelael coupe la première chicane et envoie valser quelques protections en polystyrène.

Markelov est déchaîné et bien déterminé à doubler Latifi : c’est chose faite au treizième tour, mais le Russe coupe ensuite la première chicane. Leclerc est remonté en neuvième position et attend le bon moment pour attaquer Latifi et entrer dans les points. La bataille est magnifique au début du 15è tour : Markelov, Latifi et Leclerc sont à trois de front dans la ligne droite. Leclerc semble en mesure de doubler Markelov et Latifi d’un coup, mais le Monégasque choisit de se ranger derrière Latifi une fois Markelov doublé. Cette bataille a permis aux pilotes derrière de se rapprocher et Albon dépasse Leclerc, qui a l’aileron avant de sa PREMA endommagé.

Nous entrons dans les cinq derniers tours : King et Markelov s’accrochent. King sort dans les graviers et passe aux stands ensuite. Leclerc est en difficultés avec son aileron avant endommagé et Matsushita le double. Mais Latifi est en encore plus grandes difficultés que le Monégasque et Leclerc dépasse le Canadien.

Deletraz perd son premier podium à deux tours de la fin, quand Fuoco le double. Dans le dernier tour, Matsushita dépasse son coéquipier Albon.

Après sa pénalité d’hier, Luca Ghiotto remporte cette deuxième course de F2 et on ne voit aucune raison qu’il perde sa victoire cette fois. Sette Camara prend une belle deuxième place, devant Fuoco. Deletraz termine quatrième. Merhi est cinquième après une course en solitaire. Sixième, Gelael aura vécu une course mouvementée et nous aura offert du spectacle. Les deux ART de Matsushita et Albon prennent les derniers points. Leclerc a réussi à remonter à la neuvième place et Rowland à la onzième, mais cela ne suffit pas à obtenir des points : tous les deux ramènent un zéro pointé de Monza et rien ne change au championnat.