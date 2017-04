Après la victoire de la Citroën de Chilton dans la première course du week-end, Volvo est le seul constructeur à ne pas avoir remporté de manche en ce début de saison mais la pole position de Thed Bjork représente une véritable chance d’y remédier.

Le départ de la course principale est donné et Tiago Monteiro vient ennuyer les plans de Bjork en prenant la tête de la course devant le Suédois et Rob Huff sur la Citroën privée du Munnich Motorsport.

Un avantage que le Portugais ne conservera pas longtemps puisque dès le deuxième tour, Bjork reprend la tête dans la parabolique et résiste à une tentative de contre-attaque du pilote Honda.

Michigami retourne aux stands avec des problèmes manifestes sur le moteur de sa Civic tandis que Chilton est à son tour touché par un problème mécanique, la voiture de sécurité rentre en piste car la C-Elysée est arrêtée en piste.

La course est relancée et Bjork repart en tête devant Monteiro qui doit résister aux assauts de Rob Huff et y parvient pour le moment. Daniel Nagy est lui aussi victime d’un souci mécanique et immobilise sa Honda à la chicane Ascari.

Les derniers tours sont calmes, sauf pour Monteiro qui est attaqué à chaque instant par Huff, mais arrive à résister au Britannique.

Bjork et Volvo signent finalement leur premier succès de la saison et le pilote s’empare de la deuxième place du classement général derrière Monteiro qui, grâce à sa deuxième place et donc à un deuxième podium aujourd’hui, accentue encore son avance au classement général et confirme son statut de grand favori cette saison.

Rob Huff termine sur le podium et devance les deux autres Volvo de Catsburg et Girolami, qui prend la cinquième place au tout dernier moment aux dépens de Michelisz, les deux hommes terminent séparés par un petit millième !

Bennani et Guerrieri suivent dans le classement et devancent deux Français pour conclure le top 10, Ehrlacher et Filippi.