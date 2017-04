Pour cette course d’ouverture dont le top 10 est inversé par rapport au résultat des qualifications de la veille, c’est Tom Coronel qui est en pole position sur sa Chevrolet du ROAL Motorsport.

Le Néerlandais rate complètement son envol et laisse filer tout le peloton devant lui ! De fait, les deux Citroën du Loeb Racing se retrouvent en tête, Bennani devant Chilton, à la fin du premier tour. Meilleur pilote Honda après le départ, Norbert Michelisz ne tarde pas à dépasser Chilton, une manœuvre qui inspire immédiatement Girolami qui fait rétrograder l’Anglais à la quatrième place.

Sur sa lancée, Michelisz remonte rapidement sur Bennani et place une attaque sur le Marocain à la fin du troisième tour, dans la Parabolique. Peu décidé à le laisser passer, Bennani se rabat sèchement, les deux hommes se touchent et c’est l’abandon pour tous les deux !

Victime d’une rupture de suspension, Girolami abandonne également et ce début de course chaotique laisse Chilton en tête devant Guerrieri et Huff.

Plus calme, la fin de course voit toutefois Monteiro effectuer une grosse remontée, suivi de près par Björk, puisque les deux hommes partaient de la cinquième ligne.

Finalement, Huff dépasse Guerrieri mais n’arrive pas à se débarrasser de la Citroën de Chilton et ce dernier remporte la course. Ce sont donc deux Anglais mais aussi deux Citroën qui dominent le classement de cette course d’ouverture, et c’est le troisième constructeur différent à s’imposer en trois courses, seul Volvo n’a pas encore remporté de manche cette saison.

Derrière les deux hommes, Monteiro signe un podium et augmente son avance en tête du championnat après une course digne d’un candidat au titre, qu’il termine devant Bjork et Guerrieri.

Coronel termine sixième après son départ manqué devant Filippi et Catsburg. Kevin Gleason marque ses premiers points en WTCC pour sa première apparition avec la neuvième place devant Daniel Nagy qui marque le dernier point.