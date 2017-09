Il est 18h20, la pluie a cessé mais la piste reste trempée pour cette première course de F2 du week-end, qui démarre avec plus de deux heures de retard en raison du délai occasionné par la séance de qualifications en Formule 1. Matsushita est en pole mais pour l’instant c’est la voiture de sécurité qui a pris les devants pour plusieurs tours de formation. Certains pilotes, comme Sette Camara et Leclerc s’impatientent et ne comprennent pas pourquoi la course ne démarre pas.

Enfin, une fois que les conditions de piste se sont bien améliorées, tous les pilotes vont se placer sur la grille pour un départ arrêté. Malheureusement, Ferrucci, qui était neuvième sur la grille, cale et la procédure est relancée. A l’extinction des feux, De Vries prend le meilleur sur Matsushita et c’est le Néerlandais qui vire en tête au premier virage. Markelov tente de passer à l’intérieur et touche la Racing Engineering du leader. Quant à Albon, il part en tête à queue au virage 4.

Leclerc partait septième et a déjà gagné pas mal de places : il double Matsushita dès le premier tour et s’empare de la deuxième place. Derrière eux la bataille fait rage pour la quatrième place : Merhi et Rowland passent Deletraz et se livrent un beau duel par la suite. Boschung écope d’un drive through pour avoir départ anticipé.

En tête, De Vries conserve un écart d’environ une seconde sur Leclerc (plus ou moins selon les tours). Rowland poursuit sa superbe remontée (rappelons qu’il était qualifié treizième) et double Matsushita pour le gain de la troisième place. Luca Ghiotto dépasse Merhi, qui reçoit peu après l’information qu’il devra effectuer cinq secondes de pénalité lors de son arrêt aux stands, pour avoir quitté la piste et en avoir gagné un avantage.

Les dépassements continuent dans le peloton alors que Rowland enchaîne les meilleurs tours, remontant lentement mais sûrement sur les deux hommes de tête. Nous sommes à une dizaine de tours de l’arrivée et les pilotes commencent à passer par la voie des stands pour effectuer leur arrêt obligatoire. Les pilotes de tête restent en piste le plus longtemps possible pour éviter le trafic.

Au 17è tour, Rowland sort des stands et va causer - sans le vouloir - le début d’une fin de course folle. L’équipe DAMS a mal fixé la roue arrière gauche sur la voiture du Britannique : celle-ci s’en va sur la piste et Oliver Rowland doit abandonner. On imagine la déception du deuxième du championnat, qui réalisait une très belle course. La voiture de sécurité sort en piste, resserrant automatiquement tous les écarts.

Quand la Safety Car s’efface, il reste deux tours et De Vries, Leclerc et Ghiotto sont en lutte pour la première place : le Monégasque sort trop large et c’est Ghiotto qui prend la première place ! Mais De Vries n’a pas dit son dernier mot et se place à côté de l’Italien à l’entame du dernier tour. Ghiotto sort large à la première chicane et Leclerc voit là l’opportunité de passer De Vries pour prendre la tête... mais le pilote Racing Engineering pousse la PREMA de Leclerc au large. Le Monégasque tape les barrières et endommage sa monoplace, chutant à la dernière place au classement. De Vries a une crevaison et termine derrière lui. Leclerc est énervé de perdre l’occasion d’accroître son avance au championnat et qualifie le Néerlandais de "stupide".

Du coup, dans ce dernier tour, Luca Ghiotto retrouve la tête de la course et Fuoco et Matsushita obtiennent un podium inespéré un tour plus tôt ! Signalons de plus que Ghiotto signe le meilleur tour en course lors de ce dernier tour, remportant ainsi les points qui vont avec. Latifi est classé quatrième devant Albon et Gelael. Sergio Sette Camara prend la septième place et sera en première ligne demain aux côtés de Louis Delétraz, huitième aujourd’hui. Les derniers points reviennent à malja et Markelov.

Aucun changement n’est à signaler au championnat, puisque ni Rowland ni Leclerc n’ont marqué de points.