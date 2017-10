Carlos Sainz a réalisé des débuts remarquables chez Renault, en accrochant la 7e place dès son premier Grand Prix, devant même la Force India de Sergio Perez.

En qualifications, l’Espagnol avait aussi battu son coéquipier Nico Hulkenberg, même si celui-ci n’a pas pris part à la Q2, puisqu’il savait qu’il serait lourdement pénalisé sur la grille.

« J’ai vraiment été impressionné » confie Juan Pablo Montoya dans la presse espagnole aujourd’hui – une presse forcément ravie.

« Ce n’est pas facile de grimper dans une nouvelle voiture et d’être compétitif, sans faire d’erreurs. Clairement, Sainz fait partie maintenant des meilleurs. »

Carlos Sainz a ravi jusqu’à ses nouveaux patrons, comme Cyril Abiteboul.

« Carlos fut extrêmement motivé et très préparé, et il a été très agressif, mais aussi très intelligent. »

Carlos Sainz a ainsi mis en lumière l’écart de performance qui le séparait de Daniil Kvyat et selon Montoya, sa prestation à Austin a contribué à mettre de nouveau sur la touche le pilote russe.

« Je pense parfois que le programme Red Bull n’est pas juste pour les pilotes. Carlos a battu Kvyat et parfois, on a dit que peut-être que le Russe n’était pas assez bon. Peut-être que c’est Sainz qui a fait un travail formidable, non pas simplement chez Toro Rosso, mais aussi maintenant chez Renault, une équipe d’usine. Pour Carlos, c’est très bon, parce que chez Red Bull, on gâche parfois le talent de certains pilotes. Mais Sainz a réussi à continuer en F1 en signant dans une équipe formidable. »