Luca di Montezemolo révèle que Ferrari ne l’a pas convié à Monza pour ce week-end, où la mythique Scuderia est mise à l’honneur, en particulier cette année : le Cheval Cabré célèbre en effet son 70e anniversaire avec, pour l’occasion, des évènements exceptionnels.

Montezemolo est né en 1947, il y a exactement 70 ans, et l’ancien président de Ferrari a célébré son anniversaire cette semaine.

"Je n’ai pas été invité à Monza" affirme-t-il.

"Mais ce n’est pas un problème. Le plus important est que Ferrari gagne de nouveau."

Lorsqu’il a été remercié en 2014, Montezemolo s’est brouillé publiquement avec le nouveau président de Ferrari, Sergio Marchionne.

"Ferrari me manque beaucoup, ainsi que les courses, mais ce qu(il me manque le plus est l(usine, les hommes et les femmes de Maranello," conclut-il.