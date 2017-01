Dans une interview pour la Gazzetta dello Sport, Luca di Montezemolo, l’ancien président de Ferrari évoque la retraite de Nico Rosberg de la Formule 1, en soulignant qu’il sera intéressant de voir comment l’Allemand, Champion du Monde en titre, sera en mesure de gérer cet au revoir très soudain aux circuits.

L’actuel président d’Alitalia compare la situation de Nico avec celle du retour inattendu de Felipe Massa.

"Les pilotes sont des personnes compétitives et quand quelqu’un sent qu’il est encore capable d’évoluer au plus haut niveau, il est difficile de changer d’avis comme ça, d’un coup. C’est pourtant ce qu’a décidé Nico !" déclare l’Italien.

"Le désir de courir est toujours bien vivant dans la tête d’un pilote. Ainsi, si Felipe sent qu’il en est encore capable, il a bien fait de revenir. Et donc, je suis curieux de voir ce que fera Rosberg dans quelques années."

"L’exemple de Michael Schumacher est le plus évident (avec un retour chez Mercedes), et comment ne pas mentionner le retour de Niki Lauda," conclut Di Montezemolo.