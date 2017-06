Le Circuit international de Vila Real s’apprête à accueillir l’étape la plus importante du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCC aux yeux de Tiago Monteiro. Le circuit non-permanent est en effet tracé dans les rues de Vila Real, au Portugal. L’année dernière, Tiago était entré dans l’histoire en s’imposant devant le public portugais. Cette année, son objectif sera de rééditer l’exploit et de retrouver le leadership au championnat, perdu lors de la crevaison de son pneu sur le Nordschleife.

Le pilote de la Honda Civic #18 pense que toutes les conditions sont réunies pour qu’il mène son projet à bien.

"Forts de notre victoire de l’année dernière et grâce au travail de Titan abattu cette année par Honda, je pense que nous sommes cette année une des écuries favorites dans la course au titre. Nous espérons donc que tout se déroulera normalement à Vila Real. Mais il ne faut pas oublier que Vila Real est un circuit urbain qui rend le travail plus compliqué pour les pilotes. Avec le soutien du public, de ma famille et de mes proches, j’espère que j’aurai un atout supplémentaire. Quoi qu’il en soit, la motivation ne manque pas !" a expliqué Tiago.

Vila Real est l’un des circuits qui tient une place à part dans le coeur de Tiago, aussi le Portugais se fait une joie à l’idée d’y relever des défis ambitieux le week-end prochain.

"Ce sera une grande fête sur et en dehors de la piste. J’espère donner aux fans encore plus de raisons de se réjouir ! Mais il ne faut pas commettre l’erreur de négliger nos adversaires qui peuvent être redoutables. Il ne faut rien laisser au hasard et tout mettre en oeuvre pour retrouver la première place au championnat. C’est notre objectif principal," conclut Tiago.