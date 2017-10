Les dernières semaines ont été marquée par un intense travail de récupération physique pour Tiago Monteiro qui fait le possible et l’impossible pour se remettre de l’accident de Barcelone, intervenu lors d’une séance d’essais avec Honda.

Après une quinzaine de jours d’hospitalisation, le pilote portugais a retrouvé son domicile de Porto pour un programme de préparation physique exhaustif avant de subir les derniers examens médicaux, la semaine prochaine, qui permettront aux médecins d’évaluer avec précision la condition physique du pilote et d’autoriser, ou non, sa participation au prochain meeting du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA, qui aura lieu en Chine les 14 et 15 octobre.

Tiago espère être totalement remis de son accident et près à défendre sa première place au championnat.

"J’ai confiance de pouvoir me rétablir à temps. J’ai tout fait pour être aussi prêt que possible. Mais je sais aussi que la décision finale appartient aux médecins. Par conséquent, je vais continuer de travailler car mon corps a répondu de la meilleure façon aux traitements que j’ai subis. Ces dernières semaines ont été difficiles et intenses, mais je garde bon espoir d’être sur la grille de départ des courses chinoises. Grâce au soutien dont j’ai bénéficié, j’ai traversé cette épreuve avec sérénité et je tiens à reprendre le cours normal de mon programme de compétition."