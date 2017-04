La premier week-end de course de la saison 2017 du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCC aura lieu les 8 et 9 Avril au Maroc. Après une saison hivernale solide et prometteuse, Tiago Monteiro et Honda estiment qu’ils sont prêts à prendre le meilleur départ qui soit pour se battre pour le titre des conducteurs et des constructeurs.

Les développements apportés par Honda à la Civic font penser au pilote portugais qu’il peut se battre pour le championnat de manière plus cohérente et plus constante que les années précédentes.

« Personne ne peut aspirer à un titre mondial sans remporter des victoires. Ce sera donc bien notre objectif à Marrakech. Nous avons travaillé dur ces dernières années, nous avons fait des progrès et nous avons aussi connu des déceptions. Mais depuis la fin de la saison dernière beaucoup de choses ont évolué et je suis convaincu que 2017 sera une année faste pour moi mais aussi pour Honda qui verra son travail reconnu et récompensé, » a déclaré Tiago.

La Honda Civic est désormais mieux préparée et mieux équipée pour faire face aux exigences des circuits sur lesquels se produit le FIA WTCC tout au long de l’année.

« Nous avons un package aérodynamique beaucoup plus efficace et un meilleur moteur et cela nous permettra d’être plus à notre aise sur chacune des pistes du championnat, » poursuit Tiago. « Je sais aussi que nos adversaires ne sont pas restés les bras croisés ces deniers mois et nous devrons faire face à une rude concurrence à chaque course. Non seulement je devrai affronter mes adversaires, mais je suis sûr que mes équipiers constitueront une forte opposition. Mais c’est ce qui rend le FIA WTCC si attrayant. L’important est de se sentir confiant et prêt pour cette première bataille, » a conclu Tiago.