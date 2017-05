Tiago Monteiro se prépare à affronter ce qui est probablement la course la plus difficile du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCC, les 26 et 27 mai, sur le Nordschleife, communément appelé « l’enfer vert ». Le circuit allemand passe pour être l’une des pistes les plus difficiles au monde, l’une de celles qui accueillaient jadis la Formule 1.

En 2016, Tiago avait été l’un des protagonistes majeurs de l’événement jusqu’à ce qu’un accident spectaculaire ruine tous ses efforts alors qu’il était en route pour une victoire. Un an plus tard, le pilote Honda est de retour en tant que leader du championnat et désireux de prendre sa revanche sur le sort.

Le début de la saison 2017 de FIA WTCC a été marqué par les performances de Tiago et de Honda qui sont montés sur le podium de chaque meeting et ont décroché plusieurs victoires. Le palmarès du pilote portugais et du constructeur japonais sont remarquables et ils entendent poursuivre le championnat avec la même dynamique de succès.

« Ça a été une année fantastique jusque-là, » déclare Tiago, « Les développements réalisés par Honda sur la Civic cet hiver ont porté leurs fruits dans tous les domaines et sur tous les circuits. Le week-end prochain, l’attente sera encore plus grande sur une piste très longue avec beaucoup de virages rapides, pris en aveugle, ainsi qu’avec de longues lignes droites. Nous avons besoin d’une très bonne voiture pour faire face à tous ces défis. »

Quant à se lancer dans un pronostic, Tiago connaît trop bien la particularité du Nordschleife et ses exigences pour tirer des plans sur la comète.

« Le circuit est si rare, si particulier, que je ne sais pas quoi attendre. C’est la piste la plus difficile et la plus incroyable que je connaisse. Pour tout pilote, elle représente un défi énorme. L’accident de l’année dernière n’affectera en rien ma concentration ni mes performances. Advienne que pourra ! Mais je sais que le résultat ne peut qu’être meilleur que celui de l’année dernière. Et si, en plus, il nous permet de conserver la tête du championnat, le pari sera gagné. »