Tiago Monteiro a de nouveau signé une belle victoire en Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCC. Cette fois, c’est en Hongrie que le pilote portugais s’est hissé sur la plus haute marche du podium de la course 1 après avoir pris le commandement de la course dès le départ. Dans la deuxième course, le pilote Honda s’élançait de la neuvième place, il a franchi la ligne d’arrivée en cinquième position et a ainsi consolidé sa place de leader au championnat du monde et de favori pour le titre.

Bien que la Honda Civic n’ait pas démontré les mêmes performances que lors des courses précédentes, le principe de la grille inversée a joué en faveur de Tiago, deuxième sur la grille de départ de la première course. Son très bon départ lui a permis de prendre la tête et de ne plus la lâcher jusqu’au drapeau à damiers. « Je savais que le départ serait important, tout s’est bien passé et j’étais en tête, mais ce fut une course difficile parce que j’ai été sous pression en permanence et je ne pouvais pas baisser de rythme sans prendre le risque de me faire dépasser. J’étais devant, mais j’avais toujours les yeux dans les rétroviseurs. La course a été épuisante, mais ça valait le coup vu l’excellent résultat » , a déclaré Tiago.

Pour la seconde course, en partant neuvième sur la grille, Tiago a cherché à éviter la confusion habituelle de milieu de peloton, tout en essayant de marquer autant de points que possible. « J’ai été prudent, j’ai essayé de ne pas prendre trop de risques, et j’ai cherché à marquer de gros points pour le championnat. Il est important de continuer à ajouter des victoires et des podiums mais surtout il ne faut pas perdre un seul point ! Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l’objectif que nous nous sommes fixés au début de la saison, la lutte pour le titre » a-t-il conclu.

Tiago termine la quatrième manche du championnat, l’une des plus difficiles de la saison, avec une avance substantielle au championnat du monde avant les prochaines courses qui auront lieu sur le circuit du Nordschleife le week-end du 25 au 27 mai