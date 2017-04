Le premier week-end de course du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme FIA WTCC 2017 n’aurait pas pu réserver un meilleur scénario pour Tiago Monteiro. Après avoir brillamment conquis la pole position sur le circuit en ville Moulay El Hassan, le pilote portugais a dominé la manche principale de la tête et des épaules en prenant un excellent départ et en maîtrisant toutes les phases de la course, dont une neutralisation par la voiture de sécurité.

Plus tôt, dans la première course dont il avait pris le départ en 10ème position en vertu de la règle de la grille inversée, Tiago s’était hissé au 6ème rang final pour récolter des points importants dans l’optique des deux championnats, conducteurs et constructeurs.

Tiago se dit très heureux du bilan des courses disputées au Maroc. « Je ne pouvais pas espérer mieux que de signer le doublé pole position/victoire. C’est l’aboutissement du travail hivernal qui porte ses fruits. Ce n’est pas qu’une victoire personnelle, c’est le succès de Honda pour l’excellent travail abattu ces derniers mois. Dans la première course, j’ai choisi de ne pas prendre trop de risques pour ne pas compromettre mes chances de victoire dans la seconde manche. La 6ème place était en soi une belle performance. Nous sommes tous plus motivés que jamais pour engranger les victoires, » a déclaré le pilote de la Honda Civic #18.

Partir du bon pied dans le championnat FIA WTCC 2017 était très important pour Tiago et Honda alors que leurs objectifs sont très élevés après des années de travail acharné. « Je savais que nous étions compétitifs, mais je ne savais pas à quel point par rapport à la concurrence.

Ce circuit en ville est favorable à Honda et nous avons tiré la quintessence de notre package et des conditions. Nous sommes conscients d’être sur la bonne voie, mais aussi que ce ne sera pas toujours le cas. Certains indices nous font penser que nous serons moins à notre avantage sur certains circuits, par exemple à Monza lors des prochaines courses. Il est important de ne pas relâcher notre effort, nous devrons surmonter l’adversité si nous voulons atteindre nos objectifs. Nous voulons tous que cette victoire ne soit que la première d’une série qui, j’espère, sera longue, » a conclu le leader du FIA WTCC.

Les prochaines courses auront lieu à Monza, en Italie, les 29 et 30 Avril.