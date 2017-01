La liste des engagés en vue du Rallye Monte-Carlo a été publiée en ce début de semaine, confirmant le retour d’Elfyn Evans au plus haut niveau après une saison en WRC 2.

Le Gallois va piloter l’une des trois Ford Fiesta RS WRC alignées par le M-Sport World Rally Team lors du Rallye Monte-Carlo, qui débutera le 19 janvier.

Elfyn Evans est un ancien pilote M-Sport, puisqu’il était titulaire en 2014 et 2015, avant de rebondir en WRC 2 la saison passée. Il avait remporté trois épreuves dans la catégorie au volant de la Fiesta R5.

Cette année, Evans roulera avec des pneus DMACK alors sur Sébastien Ogier et Ott Tänak seront équipés de Michelin.

C’est fort logiquement que le Champion en titre, Sébastien Ogier, arborera le numéro 1 sur ses portières. Ott Tänak fera équipe avec un nouvel équipier, Martin Järveoja, et sera n°2, quand Elfyn Evans s’alignera dans la Fiesta n°3.

Hyundai arrive avec son trio auquel la marque a renouvelé sa confiance, respectivement Hayden Paddon (n°4), Thierry Neuville (5) et Dani Sordo (6), au volant des i20 Coupé WRC.

Le Citroën Total Abu Dhabi Team débarquera avec deux pilotes, Kris Meeke (7) et Stéphane Lefebvre (8) en C3 WRC. Après une apparition au Rallye du Var au mois de novembre, Gabin Moreau sera de retour aux côtés de Stéphane Lefebvre en WRC, près de cinq mois après leur sortie au Rallye d’Allemagne.

Craig Breen va piloter une DS 3 WRC en version 2016 au Monte-Carlo, et devrait hériter du volant de la deuxième C3 WRC en Suède.

Le Toyota Gazoo Racing sera également présent avec deux voitures, Jari-Matti Latvala (10) et Juho Hänninen (11) au volant des Yaris WRC.

Jordan Serderidis sera le seul inscrit au WRC Trophy sur cette manche. Le Grec roulera à bord d’une DS 3 WRC, après avoir roulé avec la version R5 l’année passée en WRC 2.

En WRC 2 justement, la bataille promet d’être intense entre les douze concurrents inscrits. Andreas Mikkelsen, ancien pilote Volkswagen, sera la tête d’affiche de la catégorie, mais n’a pour le moment prévu que cette seule sortie en Skoda Fabia R5.

Éric Camilli est le deuxième pilote rejoignant le WRC 2 alors qu’il était pilote d’usine en WRC l’an passé. Après une saison dans les rangs de M-Sport et à bord de la Fiesta RS WRC, il retourne dans la catégorie qui l’a fait connaître en 2015.

Six pilotes sont inscrits en WRC 2 et quatre dans la catégorie FIA RGT, notamment un trio d’Abarth 124 à destination de François Delecour, Fabio Andolfi et Gabriele Noberasco.

Parmi les pilotes de pointe présents pour cette épreuve de la saison, on retrouve Kevin Abbring (Hyundai i20 R5), Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5) et le Champion Junior WRC en 2016, Simone Tempestini (DS 3 R5). S’ils sont tous engagés en R5, ils ne sont pas éligibles pour inscrire des points en WRC 2.