Ce mercredi, Thierry Neuville a ouvert la saison du Championnat du Monde FIA des Rallyes en s’offrant le meilleur temps du shakedown du Rallye Monte-Carlo devant une autre Hyundai.

Au terme de 3,35 km d’un parcours sinueux tracé autour de Gap, Thierry Neuville (Hyundai i20) devançait son équipier Dani Sordo (Hyundai i20) pour 1/10e de seconde alors que le quinté de tête se tenait en moins d’une seconde.

La présence d’un beau soleil et de températures surprenamment douces laissaient le terrain vierge de toute neige ou verglas. Les deux pilotes Hyundai Motorsport en profitaient pour signer leur temps de référence dès leur premier passage.

« L’ensemble semblait bon », confiait le Belge. « Nous avons trouvé de bons réglages et nous avons connu de bonnes séances d’essais juste avant. La voiture est assez similaire à l’an dernier, donc les sensations devraient être plus ou moins les mêmes. Je suis confiant. Tout le monde est enthousiaste pour la nouvelle saison et j’ai vraiment hâte qu’elle commence. Le défi est immense, mais ce sera beau. »

Nouvelle recrue du Toyota Gazoo Racing, Ott Tänak (Toyota Yaris) pointait au troisième rang à une demi-seconde de Thierry Neuville. Kris Meeke (Citroën C3) suivait à 2/10e tout en précédant Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) et Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris).

« J’ai du mal à me plaindre de la voiture ou des réglages cet après-midi », constatait Ott Tänak. « J’imagine donc que c’est bon signe. Je suis convaincu que nous en avons encore beaucoup à apprendre pour découvrir nos limites, mais pour l’heure les sensations sont excellentes. »

Avant le shakedown, le troisième pilote M-Sport Ford World Rally Team Bryan Bouffier (Ford Fiesta) était impliqué dans un accrochage lors des reconnaissances ce matin. Son copilote Jérôme Degout n’y arrangeait pas sa douleur au cou et préférait renoncer. Son remplaçant sera Xavier Panseri, tout juste revenu du Dakar où il a mené Khalid Al Qassimi à la sixième place du classement général.

Top 10 du shakedown

1. Thierry Neuville Hyundai i20 2’00’’2

2. Dani Sordo Hyundai i20 +0’’1

3. Ott Tänak Toyota Yaris +0’’5

4. Kris Meeke Citroën C3 +0’’7

5. Andreas Mikkelsen Hyundai i20 +0’’8

6. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris +1’’3

7. Sébastien Ogier Ford Fiesta +1’’4

8. Elfyn Evans Ford Fiesta +1’’9

9. Craig Breen Citroën C3 +2’’7

9. Esapekka Lappi Toyota Yaris +2’’7