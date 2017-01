La spéciale de 31.17km est lancée avec 20 minutes de retard suite à un problème de placement des spectateurs. L’ordre de départ change par rapport à la veille avec Evans en ouvreur, Breen et Sordo suivent avant Latvala, Tänak, Ogier et Neuville. On retrouve ensuite les trois pilotes en Rally2, à savoir Lefebvre, Hänninen et Meeke, avant que les WRC2 ne s’élancent.

Evans a vécu une journée compliquée hier avec des mauvais réglages sur la neige et va essayer aujourd’hui de rouler au niveau des deux autres Fiesta de M-Sport. Le Britannique fait un bon temps d’entrée de jeu puisqu’au premier pointage, il a près de 7 secondes d’avance sur Sordo, parti après lui et Breen. Breen est à plus de 10 secondes mais paie logiquement le fait de ne disposer que d’une WRC 2016.

Latvala est également en retard de 4.7s au premier intermédiaire alors que ce sont maintenant les trois leaders du rallye qui s’en approchent. Tänak est également en retard de 4.5s, dans un temps quasiment similaire à celui de Latvala. Evans semble être la référence sur ce début de spéciale puisque Sébastien Ogier accuse 5.4s de retard après le premier secteur.

Neuville est celui qui limite le plus la casse dans le premier secteur et pointe à 2.5s d’Evans, décidément rapide en position d’ouvreur. Son deuxième secteur est d’ailleurs tout aussi bon et il y relègue Sordo à 9.2s, Latvala à 10.2s et Tänak à 7.1s.

Breen fait un excellent troisième secteur dans lequel il reprend du temps à Evans qui lui-même en reprend à Sordo. Evans termine la spéciale en 24’08"7.

Les trois pilotes partis en Rally2 sont les trois WRC les plus lentes au premier secteur. Au troisième intermédiaire, Latvala et Tänak continuent de perdre du temps sur Evans dont les D-Mack ont décidément l’air redoutables sur l’asphalte.

Sordo termine la spéciale avec 18.5s de retard sur Evans mais surtout 7.6s sur Breen. L’Espagnol n’a pas l’air beaucoup plus à la fête dans des conditions plus propres.

Ogier et Neuville ont repris du temps au deuxième pointage et ce dernier pointe en tête. Le Français est à son tour en avance sur Evans au troisième intermédiaire, tout comme Neuville qui est le plus rapide à ce moment de la spéciale. Latvala en termine difficilement en 24"38"0.

Pourtant en Rally2 et sans pression, les pilotes Citroën n’arrivent pas à faire mieux avec leur C3 que Craig Breen et sa DS3 dans les premiers secteurs de la spéciale. Des questions vont clairement se poser au QG de Citroën entre ce rallye et le suivant en Suède, où Breen prendra quoiqu’il arrive le volant de la C3.

Tänak perd énormément de temps dans le dernier secteur et termine en 24’23"1. Sébastien Ogier prend lui le meilleur temps de la spéciale en 24’05"5, seulement trois secondes devant Evans.

Meilleur temps pour Neuville ! Le duel est décidément lancé et ce n’est qu’avec 2.6s d’avance que la Hyundai franchit la ligne d’arrivée, après plus de 30km ! Evans termine derrière les deux hommes et devant l’incroyable Craig Breen, décidément auteur d’un très bon rallye.

Lefebvre arrive enfin avec plus d’une minute de retard sur Neuville, le Français a perdu près de 30 secondes à cause d’une crevaison. Hänninen termine avec un temps un peu meilleur que celui de Latvala.

Neuville augmente légèrement son avance au général sur Ogier qui se détache de Tänak. Derrière, le fossé est immense après le temps perdu par Latvala ce matin et le Finlandais pointe à près de trois minutes. Breen récupère de peu la cinquième place du classement devant Sordo.

Résultats de l’ES9 :

1. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 24min 02.9sec

2. Sébastien Ogier Ford Fiesta 24min 05.5sec

3. Elfyn Evans Ford Fiesta 24min 08.7sec

4. Craig Breen Citroën DS3 24min 19.6sec

5. Ott Tänak Ford Fiesta 24min 23.1sec

6. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 24min 27.2sec

7. Juho Hänninen Toyota Yaris 24min 35.2sec

8. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 24min 38.0sec

9. Kris Meeke Citroën C3 24min 42.7sec

10. Stéphane Lefebvre Citroën C3 25min 04.3sec

Classement général après l’ES9 :

1. Neuville 2H05’24"6

2. Ogier + 47"7

3. Tänak + 1’05"6

4. Latvala + 2’44"8

5. Breen + 3’20"8

6. Sordo + 3’22"1

7. Mikkelsen + 7’03"0

8. Evans + 8’17"9