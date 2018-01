Samedi, Sébastien Ogier a jeté le gant à ses adversaires lors de la première boucle de la matinée. Dans des conditions, le Champion du Monde FIA des Rallyes en titre a accru son avance sur ses concurrents de plus de quarante-cinq secondes.

Leader du Rallye Monte-Carlo avec 14’’9 d’avance au terme de la première journée complète, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) passait véritablement la vitesse supérieure sur l’ES9 (Agnières-en-Dévoluy – Corps) et l’ES10 (Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve).

Après que les chutes de neige nocturne ont laissé place à une adhérence précaire, les concurrents tentaient d’avancer à pas de loup. Dans ces conditions, le Français prenait plus d’une minute en 29,16 km sur son ancien équipier Ott Tänak (Toyota Yaris) malgré des dégâts sur le pneu avant gauche de sa voiture.

Sébastien Ogier misait ensuite sur la prudence, conscient de sa belle avance et de n’avoir embarqué qu’une seule roue de secours. S’il lâchait quinze secondes à l’Estonien, le champion du monde retrouvait l’assistance à Gap avec une marge de 1’03’’4.

« La première spéciale du jour était l’une des pires spéciales de ma carrière ! », s’exclamait-il. « C’était dingue ! Il y avait énormément de neige fondue, c’était vraiment super difficile. Il fallait aller lentement partout. J’ai tenté d’être encore plus régulier sur la suivante. Je suis content jusqu’ici, mais je suis sûr que ça ne sera pas facile non plus cet après-midi. »

Plus tôt, Ott Tänak avait vu revenir son équipier Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris). Plus en verve après une prestation sans saveur vendredi, le Finlandais prenait le dessus sur son compatriote Esapekka Lappi (Toyota Yaris) et Dani Sordo (Hyundai i20), posé dans un fossé dès l’ES9.

Auteur du troisième temps sur l’ES9, il revenait au troisième rang au classement général à 34’’6 d’Ott Tänak. Néanmoins, ce dernier répliquait sur l’ES10 en remportant sa troisième spéciale depuis le début de l’épreuve. À mi-journée, l’écart s’élevait à 37’’3.

« Il n’y avait pas moyen d’attaquer sur l’ES9 », déplorait le nouveau pilote Toyota. « Dès que l’on a essayé, on se retrouvait en dehors de la trajectoire. Cela allait bien mieux sur l’ES10, mais je soupçonne un problème d’amortisseur. »

Dans l’ES10, Esapekka Lappi contre-attaquait aussi en devançant cette fois Jari-Matti Latvala. Le Finlandais revenait à 25’’5 de son partenaire. Kris Meeke (Citroën C3) était promu au cinquième rang après les déboires de Dani Sordo. Le Britannique était talonné par les deux M-Sport Ford de Bryan Bouffier (Ford Fiesta) et d’Elfyn Evans (Ford Fiesta).

Huitième, Thierry Neuville (Hyundai i20) continuait de remonter loin devant Craig Breen (Citroën C3), qui a dû sortir la pelle dans l’ES9. Le top dix était complété par Jan Kopecky (Skoda Fabia R5), largement en tête du WRC 2.