C’est parti pour la dernière spéciale du jour, la plus courte de la boucle, dans laquelle Neuville avait quand même réussi à grappiller 5 secondes sur Ogier ce matin. Compte tenu de la forme du Français dans l’étape précédente, un tel scénario pourrait ne pas se reproduire ! Dans tous les cas, à moins d’erreurs, on n’attend pas de gros écarts sur une si faible distance.

Aucun temps intermédiaire n’est donné pour Ogier mais l’on voit déjà que Neuville reprend encore près de 10 secondes à Sordo en 3 minutes. Latvala concède lui aussi du temps, tout en étant plus rapide que l’Espagnol. Le passage d’Ogier est indiqué au 2e intermédiaire et Neuville le devance de 1.9s ! Tänak perd quant à lui 15 secondes sur Neuville dans le premier secteur !

Une petite erreur probablement pour l’Estonien qui perd une partie du bénéfice d’une très bonne journée dans la plus courte des spéciales. Ogier termine en 11’05"4 alors que Neuville boucle la spéciale en 11’13"0 ! Il a calé dans une épingle et perd 7.6s de plus sur Ogier qui signe le meilleur temps provisoire ! Avec Neuville et Tänak ralentis, il est peu probable que quelqu’un l’empêche de signer sa deuxième victoire en spéciale consécutive.

Sordo termine à son tour en 11’32"4 au moment où Latvala fait un tête-à-queue, dans l’épingle où Neuville a calé ! Il signe un temps de 11’42"4. Ogier déclare que "la journée a été très compliquée et l’après-midi pas beaucoup plus simple que la matinée".

Tänak roule très bien pour refaire son retard et Sordo conclut sa journée par une déclaration fataliste : "Ce n’était pas une bonne journée, je n’ai pas réussi à avoir confiance pour bien rouler dans ces conditions".

Tänak conclut finalement en 11’24"9, soit près de 20 secondes derrière Ogier ! Breen fait mieux que limiter la casse et finit presque dans le temps de Latvala.

Ogier remporte donc les deux dernières spéciales de la journée bien que Neuville soit celui qui en a remporté le plus, avec trois scratchs signés sur la journée et quatre sur le total du rallye. Tänak a signé un autre scratch pour M-Sport lors de la première spéciale de la journée.

Au général, Ogier s’empare de la deuxième place pour 3 dixièmes devant Tänak, à 45 secondes de Neuville. Tout reste donc à faire, même si les trois hommes sont solidement arrimés au podium puisque Latvala, 4e, est à plus de 2 minutes ! Le Monte Carlo reste toutefois une épreuve dans laquelle les pilotes ne sont jamais solidement arrimés jusqu’à l’arrivée prévue dimanche !

En WRC2, Mikkelsen a écrasé la journée et possède 2’31"3 d’avance sur Tidemand, lui-même plus de 15 secondes devant Kopecky ! Après l’abandon d’Abbring, Bouffier est quatrième de la catégorie à plus de 2 minutes de Kopecky.

La compétition reprendra demain matin et le départ de l’ES9, longue de 31.17km, sera donné à 8h08.

Résultats de l’ES8 :

1. Sébastien Ogier Ford Fiesta 11min 05.4sec

2. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 11min 13.0sec

3. Ott Tänak Ford Fiesta 11min 24.9sec

4. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 11min 32.4sec

5. Elfyn Evans Ford Fiesta 11min 33.2sec

6. Stéphane Lefebvre Citroën C3 11min 37.1sec

7. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 11min 42.4sec

9. Andreas Mikkelsen Skoda Fabia R5 11min 43.2sec

9. Craig Breen Citroën DS3 11min 46.1sec

10. Jan Kopecky Skoda Fabia R5 12min 04.2sec

Classement général après l’ES7 :

1. Neuville 2H05’24"6

2. Ogier + 45"1

3. Tänak + 45"4

4. Latvala + 2’09"7

5. Sordo + 2’31"0

6. Breen + 3’04"1

7. Mikkelsen + 5’50"8

8. Evans + 8’12"1

9. Tidemand + 8’22"4

10. Kopecky + 8’38"2