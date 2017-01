Qui va pouvoir l’arrêter ? Thierry Neuville est sur une autre planète depuis ce matin. Sébastien Ogier le confirmait lors de l’assitance ce midi : "Thierry est dans un rallye à part" déclarait-il désabusé. Tänak arrive à suivre et limite un peu plus la casse qu’Ogier qui, après sa sortie de la matinée, est à plus d’une minute.

La deuxième spéciale de l’après-midi compte 38 kilomètres et a été dominée ce matin par Neuville qui signait alors son premier scratch de la journée. Depuis, il a enchaîné en remportant toutes les spéciales.

Le transpondeur de Sébastien Ogier est toujours inactif sur la spéciale et nous ne saurons sa performance qu’une fois passée la ligne d’arrivée. Thierry Neuville possède cependant 9 secondes d’avance sur son chrono du matin dans le premier secteur et 7 secondes d’avance sur Sordo.

Latvala se montre à son avantage au début de cette ES7 en signant le même temps que Neuville dans le premier intermédiaire ! Le transpondeur d’Ogier nous refait finalement signe dans le deuxième secteur et il possède 4.6s d’avance sur Neuville !

Ogier accélère dans le troisième secteur et possède 14.5s d’avance sur Neuville ! Le quadruple champion du monde se réveille et relance le duel ! Tänak est en avance de quelques dixièmes sur son équipier dans le deuxième secteur alors que Latvala suit également dans le même rythme que Neuville, les chronos sont plus serrés cet après-midi !

L’accélération d’Ogier dans le troisième secteur a fait très mal à Sordo qui pointe à 35.2s du Français et à plus de 20 secondes de Neuville sur l’autre i20. Latvala s’y montre un peu plus rapide que Neuville et rassure quant au potentiel de la Yaris WRC !

Au quatrième et dernier intermédiaire, Ogier a augmenté son avance à près de 20 secondes sur Neuville qui ne devait pas s’attendre à un tel sursaut d’orgueil du Français !

Ogier en termine en 24’17"8, suivi de Neuville qui signe un temps de 24’37"4, soit 19.6s de retard ! Ogier repasse nettement sous la minute de retard face au leader du rallye.

Au quatrième intermédiaire, Latvala est à 16.3s d’Ogier et Tänak à 11.0s. Les deux hommes font mieux que Neuville tandis que Sordo se noie et pointe à près de 50 secondes ! Il en termine finalement en 25’11"9.

Derrière, Lefebvre est toujours moins rapide que Breen qui se montre vraiment impressionnant, bien qu’il soit le seul à posséder une WRC de l’année 2016. Latvala en termine en 24’33"8.

Malgré son scratch, Ogier avoue des difficultés : "Conditions incroyablement difficiles ! Vraiment dur de rouler sur cette neige très mouillée, mais je me sens mieux dans la voiture".

Tänak signe le deuxième temps de la spéciale derrière Ogier et bat Latvala pour 1.1s. Sordo semble vraiment en difficulté et n’améliore que d’une minute son temps de ce matin, Neuville n’améliore pas beaucoup plus, alors que des pilotes comme Lefebvre gagnent près de deux minutes.

Reste maintenant à voir comment Neuville va réagir à ce retour flamboyant d’un Ogier que l’on trouvait trop calme depuis sa sortie du début de matinée. La remontée est lancée !

Résultats de l’ES7 :

1. Sébastien Ogier Ford Fiesta 24min 17.8sec

2. Ott Tänak Ford Fiesta 24min 32.7sec

3. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 24min 33.8sec

4. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 24min 37.4sec

5. Craig Breen Citroën DS3 25min 00.6sec

6. Stéphane Lefebvre Citroën C3 25min 05.6sec

7. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 25min 11.9sec

8. Andreas Mikkelsen Skoda Fabia R5 25min 31.6sec

Classement général après l’ES7 :

1. Neuville 1H54’11"6

2. Tanak + 33"5

3. Ogier + 52"7

4. Latvala + 1’40"3

5. Breen + 2’31"0

6. Sordo + 2’38"4