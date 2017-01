Après un passage par le parc d’assistance, c’est reparti pour les concurrents du rallye de Monte Carlo ! L’après-midi sera composé exactement des mêmes spéciales que la matinée, disputées dans le même ordre. Les pilotes devront être prudents tant la matinée a été difficile avec les abandons de Meeke et Hänninen ainsi que les sorties d’Ogier et Evans.

Neuville a maîtrisé son sujet en remportant deux des trois scratchs, ne concédant que la première étape du matin à Tänak. Ce dernier est deuxième du général derrière Neuville et devant Ogier.

Ce dernier est annoncé arrêté dans le premier secteur mais il est impossible de savoir pour le moment s’il s’agit d’un problème de live timing ou s’il est vraiment arrêté.

Tänak est plus rapide que Neuville dans le premier secteur, Sordo suit le rythme du Belge dans le premier intermédiaire mais pas dans le second où il concède 9 secondes.

Ogier en termine finalement en 18’22"8, soit près d’une minute de mieux que le chrono de Tänak ce matin ! Les conditions se sont nettement améliorées.

Chrono incroyable pour Thierry Neuville qui bat Sébastien Ogier de 13 secondes ! Sordo et Latvala pointent à une quinzaine de secondes du leader dans le troisième secteur et devraient logiquement terminer derrière Ogier.

Avec moins de neige que ce matin, Lefebvre est plus à l’aise et ne lâche que trois secondes sur Neuvile dans le premier secteur. Sordo en termine finalement à dix secondes d’Ogier, et donc à 23 secondes de Neuville !

Latvala termine avec un temps à peine meilleur que celui de Sordo, et Tänak continue à résister à Neuville ! L’Estonien pointe à seulement 4 secondes du pilote Hyundai dans le dernier secteur. C’est le deuxième temps pour le pilote M-Sport en 18’16"1 tandis que Breen fait mieux que Sordo et Latvala !

Evans continue à perdre du temps et perd encore plus d’une minute, dans la lignée de ses problèmes du matin. Lefebvre a visiblement assuré sur la fin de spéciale et termine à près de 30 secondes de Neuville, mais surtout à 12 secondes de Breen sur sa DS3.

Résultats de l’ES6 :

1. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 18min 09.6sec

2. Ott Tänak Ford Fiesta 18min 16.1sec

3. Sébastien Ogier Ford Fiesta 18min 22.8sec

4. Craig Breen Citroën DS3 18min 25.2sec

5. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 18min 32.1sec

6. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 18min 32.4sec

7. Stéphane Lefebvre Citroën C3 18min 37.5sec

8. Andreas Mikkelsen Skoda Fabia R5 19min 00.9sec

9. Jan Kopecky Skoda Fabia R5 19min 07.9sec

Classement général après l’ES6 :

1. Neuville 1H29’34"2

2. Tanak +38"2

3. Ogier +1’12"3

4. Latvala +1’43"9

5. Sordo +2’03"9

6. Breen +2’07"8