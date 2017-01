Le rallye boucle son premier passage de trois spéciales qui sera répété cet après-midi et la boucle se conclut par une spéciale de 16.82 kilomètres. Avec le retard pris par Ogier et l’abandon de Meeke, Neuville est le nouveau favori et devance pour le moment Tänak et Hänninen au général.

Ogier et Neuville sont décidément inséparables et le Belge n’accuse qu’un dixième de retard après le premier intermédiaire de cette ES5 ! Sordo et Latvala sont toujours à la peine et concèdent déjà quelques secondes.

Dans le deuxième secteur, Neuville fait le break et reprend 7 secondes à Ogier ! Le pilote Hyundai est décidément intraitable sur cette première partie de journée !

Tänak est également dans le rythme au premier pointage avec un petit dixième d’avance sur Ogier, et donc deux sur Neuville. Ogier termine déjà cette spéciale rapide en 11’27"0. Neuville le bat malgré un dernier secteur moins rapide et termine en 11’22"2.

Sordo signe un temps assez mauvais, encore une fois après avoir été lent sur tout le parcours, et concède 23 secondes sur un parcours pourtant réduit. Latvala signe lui un temps à 12 secondes de Neuville.

Evans semble avoir réglé la majorité des soucis sur sa Fiesta et boucle le premier secteur dans la même seconde qu’Ogier et Neuville. Hänninen est exactement dans le même dixième que Latvala au premier pointage. Evans perd à nouveau beaucoup de temps dans le deuxième secteur, l’Anglais doit avoir hâte d’arriver à l’assistance pour retrouver une Fiesta intacte.

Lefebvre se plaignait de n’avoir aucune expérience dans ces conditions et joue toujours la prudence dans cette troisième spéciale du jour et a sûrement reçu la consigne d’économiser sa voiture afin de rouler au maximum.

Hänninen est à l’arrêt ! Sans qu’on ait aucune info ) ce sujet, le Finlandais est stoppé dans le deuxième intermédiaire alors qu’il occupait une belle 3e place au classement général.

Neuville termine donc cette première boucle de la journée, qui sera répétée cet après-midi, avec 31.7s d’avance sur Ott Tänak et 59.1s sur Sébastien Ogier, déjà 3e malgré sa sortie du matin. Latvala et Sordo complètent le top 5 devant Breen sur sa WRC 2016 et Evans qui a déjà plus de 5 minutes de retard au général. Fidèle à sa réputation, le Monte Carlo a déjà fait du ménage par sa difficulté !

Le rallye reprendra ses droits à 14h28 !

Résultats de l’ES4 :

1. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 11min 22.2sec

2. Sébastien Ogier Ford Fiesta 11min 27.0sec

3. Ott Tänak Ford Fiesta 11min 28.1sec

4. Stéphane Lefebvre Citroën C3 11min 33.6sec

5. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 11min 34.5sec

6. Craig Breen Citroën DS3 11min 39.4sec

7. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 11min 45.7sec

8. Andreas Mikkelsen Skoda Fabia R5 11min 46.5sec

9. Elfyn Evans Ford Fiesta 11min 50.4sec

Classement général après l’ES5 :

1. Neuville 1H11’24"6

2. Tanak +31"7

3. Ogier +59"1

4. Latvala +1’21"4

5. Sordo +1’41"1

6. Breen +1’52"2

7. Mikkelsen +3’35"1

8. Tidemand + 4’57"8