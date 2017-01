Quelques minutes après l’arrivée de la troisième spéciale, c’est déjà reparti pour le premier passage dans la longue spéciale (38.94km) reliant Asprès les Corps à Chaillol. Sébastien Ogier va devoir cravacher après la perte de temps qui l’a relégué au neuvième rang au général et trouver un moyen de rattraper ses 40 secondes de retard sans commettre une nouvelle erreur.

Le premier intermédiaire de la spéciale montre des chronos très serrés et c’est encore Ott Tänak qui pointe en tête avec un peu plus de 2 secondes d’avance sur Neuville et 3 sur Ogier. Meeke perd en revanche près de 8 secondes sur l’Estonien.

Au deuxième intermédiaire, Neuville prend 3.5s d’avance sur Ogier, le Belge est décidément très rapide en ce début de rallye et Sordo pointe déjà à 12.5 secondes de son équipier. Latvala limite la casse mais perd quand même plus de 10 secondes sur Neuville. Ce dernier, Ogier et Tänak semblent au-dessus du lot ce matin.

Au troisième pointage, Neuville creuse doucement mais sûrement son avance sur Ogier : 5.3s ! Sordo pointe au même endroit à plus de 20 secondes de Neuville alors qu’Evans, à peine parti, pointe déjà à 30 secondes de Neuville. La Fiesta aux couleurs de D-Mack a souffert lors e la sortie de piste.

Tänak perd du temps au deuxième intermédiaire alors que Meeke en gagne, les deux hommes sont à moins de 5 secondes de Neuville. Hänninen signe le meilleur temps dans le premier secteur et confirme qu’il est à surveiller sur ce rallye ! Neuville prend encore 9 dixièmes sur Ogier dans le quatrième intermédiaire.

Ogier en termine en 25’46"8, et Neuville lui reprend 4.9s en ayant pourtant calé dans une épingle. Sordo confirme ses difficultés sur la neige et perd près de 40 secondes sans avoir commis d’erreur ! L’Espagnol a joué la prudence, probablement un peu trop, et termine loin. Seuls Tänak, Meeke et Hänninen semblent pour le moment capables de suivre le rythme infernal de Neuville et Ogier.

Erreur pour Meeke ! Le pilote Citroën tire tout droit et plante sa Citroën dans un champ ! Pas de dégâts apparents mais la C3 est bloquée. Après les problèmes de Lefebvre hier, ce Monte Carlo est décidément catastrophique pour Citroën.

Tänak concède seulement une poignée de secondes à Neuville et Ogier. Meeke a cassé une suspension sur sa C3 selon l’équipe Citroën, sa journée est donc certainement terminée. Lefebvre continue de perdre beaucoup de temps en étant prudent, mais à ce niveau-là, le rallye de Monte Carlo va devenir une simple séance d’essais supplémentaire pour le constructeur français.

Hänninen en termine à son tour avec une petite vingtaine de secondes de retard sur Neuville, le pilote Toyota fait nettement mieux que Latvala sur l’autre Yaris. Neuville signe donc le scratch devant Ogier et continue de prendre le large au classement.

Résultats de l’ES4 :

1. Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe 25min 41.9sec

2. Sébastien Ogier Ford Fiesta 25min 46.8sec

3. Ott Tänak Ford Fiesta 25min 49.9sec

4. Juho Hänninen Toyota Yaris 25min 59.3sec

5. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 26min 12.3sec

6. Dani Sordo Hyundai i20 Coupe 26min 19.2sec

7. Craig Breen Citroën DS3 26min 36.7sec

8. Stéphane Lefebvre Citroën C3 26min 50.2sec

Classement général après l’ES4 :

1. Neuville 1H00’02"4

2. Tanak +25.8

3. Hanninen +45.3

4. Ogier +54.3

5. Latvala +1:09.1

6. Sordo +1:17.6

7. Breen +1:35.0